VIDEO| Frana di Bargagli, dopo un mese gli abitanti si sentono abbandonati: "400 famiglie ancora isolate e cantiere fermo"

Si sentono abbandonati dalle istituzioni gli abitanti della val di Lentro, che da Pasqua vivono isolati a causa della frana che si è abbattuta sulla statale 45, a Bargagli. Dopo i primi giorni, durante i quali i rappresentanti di Comune e Regione avevano più volte incontrato i cittadini, questi ultimi lamentano la difficoltà nel farsi ascoltare, “mentre i lavori - spiegano - sono fermi”.

A parlare con Genova Today è Marzia Millefiori, una dei 400 abitanti della valle costretta a uscire e rientrare a casa rispettando gli orari di apertura e chiusura della strada.

“Da giovedì nessuno lavora al cantiere e non sappiamo perché. Abbiamo chiesto un incontro al sindaco che ci è però stato negato. Vorremmo sapere come il Comune intende andare avanti con il ripristino della viabilità, ma afferma di averci dato tutte le delucidazioni, cosa che non ha fatto”.

Le 400 persone isolate possono muoversi da e verso le abitazioni dalle 6 alle 9.30, dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 21. “Tra noi ci sono bambini e anziani, ma anche chi lavora su turni. Davanti alle nostre rimostranze ci è stato semplicemente detto di spostare le transenne, cosa che non mi sembra il caso di fare”, continua Millefiori che nei giorni scorsi ha partecipato a una riunione organizzata dal consorzio della valle. “Anche in quel caso, a parte qualche consigliere comunale, nessuno delle istituzioni si è fatto vivo”.

Millefiori sottolinea anche in più punti della statale l'asfalto sia da rifare, “ci sono diverse frane, tra cui una prima della chiesa di Viganego”. Infine sottolinea: “Neppure Amt ci è venuta incontro perché gli autobus che ha messo a disposizione hanno orari molto scomodi”.