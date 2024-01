Boccadasse, nuovo grido d'allarme: "Qui rischiano anche le persone, serve una protezione dalle mareggiate"

Nuovo grido d'allarme delle associazioni di Boccadasse che da tempo chiedono la messa in sicurezza del borgo dalla furia del mare. Nelle ultime ore è stata inviata una mail all'assessore Pietro Piciocchi (e a tutte le autorità competenti in materia) che nell'ottobre 2022 aveva promesso l'impegno dell'amministrazione comunale, i firmatari dell'appello sono Cesare Pastorino, presidente della Proloco Maris Boccadasse, Federico Dodero, presidente della Società Sportiva Filippo Vignocchi e Gianluca Ercole, presidente del Civ Boccadasse. Recentemente il tema della protezione dalle mareggiate era stato anche affrontato in consiglio comunale, attraverso un'interrogazione presentata da Federico Bertorello della Lega. L'assessore all'ambiente Matteo Campora aveva risposto parlando di "Studi complessi in corso, che riguardano le correnti, le maree e il trasporto di materiali al di sotto del livello dell’acqua" e promettendo "un ulteriore approfondimento su Boccadasse, in modo da poterla proteggere insieme alle tante attività che insistono sul borgo".

"Nell'anno appena trascorso - scrivono Pro Loco, Società Vignocchi e Civ - la nostra comunità ha voluto ancora ricordare, dopo cinque anni, la catastrofica mareggiata subita dal nostro borgo il 29 ottobre 2018, partecipando numerosa, domenica 29 ottobre 2023, alla Messa officiata dal nostro parroco della Chiesa di Sant' Antonio da Padova. Nell'ultimo incontro alla presenza dei tecnici del Comune di Genova e della Regione Liguria, ci sono state esposte le difficoltà a costruire delle protezioni a mare a est del Borgo e l'incontro è terminato, purtroppo, senza soluzioni concrete. In quell'incontro ci era stato spiegato che una soluzione poteva essere l'allungamento e l'innalzamento della spiaggia, ma, a oggi, non è stato eseguito alcun lavoro. Registriamo, intanto - proseguono le associazioni - che nel passato mese di dicembre, al fine di proteggere l'albergo di lusso 'La Marinella' a Nervi, la Conferenza dei servizi, dopo il parere favorevole della Regione Liguria, dell'Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto, del Comune di Genova e con il tacito assenso della Soprintendenza, ha dato parere favorevole alla costruzione di una diga soffolta, progettata da Aster, lunga cento metri".

La preoccupazione tra associazioni e residenti sale, perché a inizio novembre 2023 si è abbattuta una nuova potente mareggiata, che ha creato apprensione, nel ricordo di quella che ha devastato il borgo nel 2018: "Fortunatamente - affermano le associazioni - a differenza di cinque anni fa, il vento e il mare provenienti da Libeccio (sud /sud-ovest) hanno causato danni solo alla pavimentazione della banchina/passeggiata, che era stata recuperata in questi ultimi anni, e per i piani bassi delle abitazioni, dei bar e dei ristoranti, poiché, come per tutti i porti e porticcioli liguri, anche Boccadasse è parzialmente protetta a ovest da una mantellata di scogli, che, peraltro, in questi ultimi anni si è abbassata, bloccando la fuoriuscita del torrente Asse. Siamo sempre in attesa, ormai da tempo, dopo il sopralluogo dei tecnici incaricati, di un concreto intervento di ripristino e rafforzamento della scogliera a ovest del Borgo".

"In questi ultimi anni - proseguono Pro Loco, Società Vignocchi e Civ - abbiamo assistito a un grande lavoro di prevenzione effettuato o programmato su molti paesi della litoranea ligure per evitare, in futuro, 'di dover provare a rifare il tetto di una casa mentre imperversa l'incendio'. Molti sindaci liguri hanno ribadito che le difese costiere, le dighe soffolte, i pennelli o piccole dighe, preso atto del definitivo cambiamento della climatologia, sono ormai strutture vitali e indispensabili e non solo per gli stabilimenti balneari. Da parte della nostra comunità si è ormai consolidata una presa di coscienza collettiva, dettata appunto dal cambiamento climatico in atto e per questo vorremmo dare un'accelerata alla possibilità di costruire delle opere di difesa a mare, perché siamo consapevoli che ogni anno, in particolare all'inizio di autunno, si ripete ormai, in maniera sistematica, un'emergenza mareggiate".

Una preoccupazione che a Boccadasse è ancora maggiore perché: "Come tutti i paesi della litoranea ligure, in caso di devastanti mareggiate, il nostro Borgo, oltre a subire ingenti danni alle infrastrutture, alle attività commerciali e alle imbarcazioni, si distingue per avere un'ulteriore e più importante pericolosità, la vita stessa dei residenti, che nel 2018 furono salvati con funi e corde e sollevati al piano superiore per evitare l'annegamento. In questi ultimi mesi una famiglia, in particolare, dopo i danni causati dalle ultime mareggiate, è costretta a passare su un molo stretto, spaccato a metà, dove fuoriescono cavi e tubazioni, che lo rendono pericolosissimo, condizione confermata dal cavalletto messo dalla Polizia Municipale il cui cartello indica che l'accesso al molo è del tutto inibito 'in quanto fortemente danneggiato e pericolante a seguito delle mareggiate".

"L'Antico Borgo di Boccadasse - concludono le associazioni - non è un paese sul mare, ma è un paese nel mare. Per tutto quanto sopra esposto chiediamo di consentirci di poter lavorare a una nostra proposta per mettere in sicurezza il Borgo, chiedendo di avere a disposizione gli studi di fattibilità fatti dagli uffici tecnici del Comune e della Regione. Tutta la Liguria sul mare si sta muovendo in questo senso e questo non ci può lasciare indifferenti. Non possiamo e non vogliamo. Ognuno di noi sente il dovere di fare la sua parte per raggiungere l'obiettivo di mettere definitivamente in sicurezza Boccadasse, prima che sia troppo tardi".