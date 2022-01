Sassuolo-Genoa 1-1, le pagelle: sogno o son Destro? Bene Hefti

Squadra in casa

Squadra in casa Sassuolo

Pareggio tutto sommato giusto tra Sassuolo e Genoa. Il Grifone passa in vantaggio subito grazie a una magia di Destro, che buca Consigli con un delizioso colpo di tacco. La formazione di Shevchenko nella prima frazione di gioco contiene molto bene le sfuriate degli avversari, ma nella ripresa viene raggiunta. La squadra di Dionisi attacca a spron battuto, spreca con Defrel, ma poi agguanta l'1-1 con Berardi. Il Genoa non si disunisce e tiene botta fino alla fine, tre le occasioni per i padroni di casa, Sirigu si oppone bene a Berardi, Defrel e ancora Berardi mancano il bersaglio da buona posizione. Buon punto, consente di avvicinarsi allo Spezia e alla zona salvezza, ora distante quattro lunghezze.

VIDEO | Sassuolo-Genoa 1-1: goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.