VIDEO | Sassuolo-Genoa 1-1: magia di Destro, poi pareggia Berardi

Botta e risposta tra Destro e Berardi. Termina 1-1 Sassuolo-Genoa, il Grifone ottiene il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro l'Atalanta e rosicchia un punto allo Spezia, sconfitto 3-1 dal Verona. La zona salvezza, adesso, dista quattro punti. Buon primo tempo della formazione di Shevchenko, che passa subito in vantaggio con una magia di Destro (tacco al volo che non lascia scampo a Consigli) e poi contiene bene le sfuriate degli avversari. Nella ripresa i neroverdi alzano il baricentro e pareggiano quasi subito con Berardi, poi spingono alla ricerca dei tre punti, ma sprecano con Defrel e Berardi (bravo anche Sirigu) e, alla fine, il pareggio è il risultato più giusto.

Sassuolo-Genoa 1-1, la cronaca

La prima occasione è del Sassuolo con Raspadori che al 4' spaventa Sirigu, ma al 6' passa in vantaggio il Grifone con una magia di Mattia Destro: Ekuban recupera palla in area dopo un batti e ribatti, tocco per il bomber rossoblù che di tacco supera Consigli. Cerca di reagire la formazione di Dionisi, ma il Genoa si chiude bene, lascia l'iniziativa ai neroverdi e concede solo alcune conclusioni dalla distanza con Rogerio (18') e Berardi (39') che non sorprendono Sirigu. Nel mezzo un gran tiro di Portanova (33') che si spegne però sul fondo.

Nella ripresa occasionissima per il pareggio del Sassuolo al 51': Defrel semina il panico nella difesa del Genoa e calcia in porta, grande risposta di Sirigu e poi tap-in fallito sull'esterno della rete. Il campanello di allarme non basta, perché al 55' il pareggio arriva davvero. Rogerio serve Raspadori in area, contatto con un difensore e rimpallo che favorisce l'inserimento di Berardi, sinistro potente e palla in fondo al sacco a fissare l'1-1. Il Sassuolo insiste alla ricerca del ribaltone: Sirigu si oppone alla grande sul Berardi al 67', Defrel spara alto al 71' e ancora Berardi ci prova al 76' con un sinistro al volo che termina di poco alto sopra alla traversa. Il Genoa comunque resiste e porta a casa un punto che muove la classifica e accorcia a quattro punti la distanza dalla zona salvezza.

Sassuolo-Genoa 1-1, tabellino e voti

RETI: 6' Destro, 55' Berardi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Chiriches 5.5, Ferrari 6, Rogerio 6.5; Harroui 6.5, Lopez 6.5; Berardi 7, Raspadori 6.5, Kyriakopoulos 5.5 (84' Muldur sv); Defrel (88' Samele sv). All. Dionisi.

GENOA (3-5-2): Sirigu 6.5; Vanheusden 5.5, Vazquez 6, Bani 6; Hefti 6.5 (63' Fares 5.5), Portanova 6 (84' Cassata sv), Hernani 5.5 (63' Melegoni 6), Badelj 5.5, Cambiaso 6; Destro 7.5 (74' Pandev 6), Ekuban 6.5 (84' Caicedo sv). All. Shevchenko.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: ammoniti Raspadori, Rogerio e Lopez.