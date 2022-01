Sassuolo-Genoa, tampone negativo per Sheva: andrà in panchina

Sarà in panchina per Sassuolo-Genoa Andriy Shevchenko, lo ha annunciato la società che ha spiegato che l'allenatore è risultato negativo all'ultimo test covid effettuato e potrà quindi guidare i suoi ragazzi dal campo per la prima sfida del 2022.

Shevchenko ha poi aggiunto attraverso la propria pagina Instagram: "Ringrazio per tutti i messaggi ricevuti in questi giorni. Oggi pomeriggio (mercoledì 5 gennaio, ndr) ho ricevuto l'esito del mio test molecolare ed è negativo. Sarò quindi presente con i miei ragazzi per la partita di domani. Forza Genoa".

Saranno invece assenti Serpe e Criscito e un altro giocatore di cui non è stata svelata l'identità, risultato positivo al covid mediante test molecolare. "Il tesserato - ha spiegato la società - è stato posto in isolamento domiciliare e le autorità sanitarie competenti sono state prontamente informate". Ufficiale, infine, l'arrivo del difensore Leo Skiri Østigård, arriva in prestito dal Brighton.