Genoa-Atalanta 0-0, le pagelle: Bani e Vasquez non concedono nulla

Ottima prova del Genoa che ferma l'Atalanta sullo 0-0 e guarda con un pizzico di ottimismo in più al futuro. La formazione di Shevchenko concede pochissimo all'Atalanta: l'occasione migliore per passare in vantaggio capita dopo soli cinque minuti a Zapata, ma Sirigu si fa trovare pronto, poi il Grifone controlla bene e concede solo qualche tentativo dalla distanza a Koopmeiners e Malinovskyi nel primo tempo, un paio di colpi di testa insidiosi di Demiral e Piccoli nella ripresa. Buon punto in attesa del mercato, ora la palla passa alla nuova società.

VIDEO | Genoa-Atalanta 0-0: goal e highlights

Buona prova nel complesso per tutti gli interpreti in campo, spicca una difesa davvero attenta con Bani, Vasquez e Criscito a concedere poco o nulla agli attaccanti avversari, soprattutto negli ultimi venti metri, a centrocampo spicca invece la grinta di Portanova. Tra le note meno positive il solito Badelj e un attacco che soffre e ripiega, ma non crea praticamente nessuna occasione da goal.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.