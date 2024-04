Sampdoria-Sudtirol 0-1: Tait condanna i blucerchiati

Stop casalingo per la Sampdoria, che perde in casa contro il Sudtirol e frena la sua rincorsa in zona playoff. Partita scorbutica e con tanti falli, la formazione ospite porta a casa i tre punti grazie al goal segnato a inizio ripresa da Tait. Più occasioni da goal nel primo tempo, due con Odogwu per il Sudtirol e tre per Kasami, nella ripresa, dopo vantaggio della formazione di Valente, quasi inesistenti. L'occasione più grossa capita a Borini al 60': salva in corner Tait, appostato sulla linea. La squadra di Pirlo fa gioco e chiude con un arrembaggio finale, ma non riesce a trovare il varco giusto per il pareggio.

Sampdoria-Sudtirol 0-1, pagelle:

Sampdoria-Sudtirol 0-1, la cronaca

Subito una bella costruzione della Sampdoria con il tiro di Kasami murato al 5', poi esce il Sudtirol che tra 9' e 11' crea due buone occasioni da rete con Odogwu, prima para con i piedi Stankovic, poi salva sulla linea Stojanovic e Molina calcia altissima la ribattuta. Tegola De Luca intorno al 15', la punta prova a stringere i denti e a rimanere in campo, ma dopo qualche minuto cede il posto a Borini per un problema muscolare. I ragazzi di Pirlo riprendono in mano le redini del gioco e Kasami per tre volte trova lo spazio per il tiro tra 24' e 37', due conclusioni vengono bloccate da Poluzzi, la terza esce di poco.

Nella ripresa subito doccia fredda perché il Sudtirol passa in vantaggio con Tait che raccoglie lo scarico di Odogwu e insacca il pallone alle spalle di Stankovic con un gran diagonale. La Sampdoria prova a riprendere in mano le redini del gioco, ma i ritmi non sono troppo elevati: Darboe al 56' calcia malissimo a lato, Borini al 60', su sviluppi di punizione, trova la deviazione decisiva in calcio d'angolo di Tait, appostato sulla linea di porta. Pirlo allora ridisegna i blucerchiati e sceglie il tridente. Dentro Pedrola e Alvarez, fuori Verre e Darboe. È però ancora il Sudtirol ad andare vicinissimo al raddoppio, al 67' in contropiede, con una conclusione dalla distanza di Arrigoni che viene alzata in corner da Stankovic. Gran parata. Ultima parte di gara nervosa, con gli ospiti chiusi a riccio e i padroni di casa che faticano a trovare varchi per creare occasioni da rete, tanti falli e poche occasioni da rete, protesta nel finale Depaoli dopo un contatto in area di rigore con Davi, l'arbitro consulta il var e poi concede una punizione agli ospiti, arrembaggio di pancia con un tiro di Barreca murato in area nel recupero.

Sampdoria-Sudtirol 0-1, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-Sudtirol 0-1, il tabellino

Reti: 49' Tait

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6.5; Murru 5.5, Ghilardi 5, Leoni 5 (70' Depaoli 5); Barreca 6, Darboe 5.5 (62' Pedrola 6), Yepes 6, Kasami 6, Stojanovic 5.5; Verre 5 (62' Alvarez 5), De Luca 6 (22' Borini 5.5). All. Pirlo.

Sudtirol (3-4-3): Poluzzi 6; Cagnano 6, Masiello 6.5, Giorgini 6; Davi 6.5, Kurtic 6 (62' Peeters 6), Arrigoni 6, Molina 6.5; Tait 7 (76' Rover sv), Casiraghi 6, Odogwu 6.5 (62' Merkaj 6). All. Valente.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Note: ammoniti Masiello, Arrigoni, Pedrola, Cagnano, Depaoli.