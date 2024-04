Matricole, meteore e giramondo: che fine hanno fatto i calciatori della Sampdoria dello scudetto Primavera

Uno su mille ce la fa. Forse anche meno. Che fine hanno fatto i calciatori della Sampdoria che nella storica stagione 2007/2008 vinsero campionato e Coppa Italia Primavera e poi conquistarono anche il 'triplete' con la Supercoppa di categoria nell'ottobre del 2008? A distanza di circa 16 anni si può tracciare un bilancio, che ancora una volta, mette in luce quanto sia difficile 'sfondare' ad alti livelli, anche quando, a livello giovanile, si arriva sul tetto d'Italia.

La finale scudetto: 3-2 all'Inter di Balotelli, titolari e riserve

La vittoria 3-2 nella finalissima contro l'Inter regalò il titolo nazionale alla squadra guidata da Fulvio Pea, che in quell'occasione, scese in campo con Fiorillo tra i pali, Rossini, Lanzoni e Sembroni in difesa, Signori e Poli in mediana, Eramo e Bianco sugli esterni e poi Koman e Marilungo a supporto di Scappini sul fronte offensivo. Entrarono in campo anche Mustacchio e Nicola Ferrari, mentre rimasero in panchina il secondo portiere Negretti, Pondaco, Calzolaio, Cucciniello e Gabriel Ferrari. Una gara ricca di emozioni con l'iniziale vantaggio dei nerazzurri con Pedrelli, il ribaltone di Poli e Koman e poi il pareggio su calcio di rigore di Balotelli (proprio lui, Super Mario). Lo storico goal-scudetto arrivò a una manciata di minuti dal triplice fischio con un gran tiro dalla distanza di Mustacchio che, complice una deviazione, si insaccò alle spalle di Belec, altra vecchia conoscenza blucerchiata.

Poli e Fiorillo: i migliori della nidiata

Andrea Poli sembrava un predestinato a centrocampo e, probabilmente, è quello che ha avuto la carriera migliore della nidiata: oltre a quella blucerchiata ha vestito le maglie di Inter, Milan e Bologna in serie A (dieci anche le presenze in Champions League) e oggi gioca ancora. Dopo un'esperienza in Turchia milita nella Pro Sesto in Serie C.

Non è diventato l'erede di Buffon, ma ha comunque fatto il calciatore professionista, il 'Falco di Oregina' Vincenzo Fiorillo: Reggina, Spezia, Livorno, Pescara e Salernitana le tappe di una carriera che prosegue ancora oggi in Campania, diverse annate da titolare in Serie B (oltre 230 le presenze), tanta panchina invece in A, dove ha collezionato solo una ventina di partite, una dozzina con la maglia della Sampdoria.

Rossini: dal calcio al futsal

Luci e ombre per il difensore Jonathan Rossini, in Serie A ha vestito le maglie di Sampdoria, Sassuolo e Parma (una trentina di presenze in tutto, anche una in Europa League), in B quelle di Cittadella e Bari collezionando una sessantina di presenze. Poi tanta C con Legnano, Savona, Livorno, Pistoiese e Pontedera. Ha chiuso la carriera in Liguria con le maglie di Albissola, Savona, Lavagnese e Busalla, poi ha deciso di virare sul Futsal. Ha giocato proprio con la squadra a cinque della Samp mentre oggi collabora con la Ternana Futsal.

Eramo e Signori: certezze per la Serie B

Mirko Eramo (un paio di presenze in A con la Samp) si è invece ritagliato un ruolo importante a livello di Serie B, con qualche discesa in C: Piacenza, Monza, Crotone, Empoli, Ternana, Trapani, Benevento ed Entella le sue tappe, prima del gran finale ad Ascoli, dove rimane cinque anni prima di rimanere svincolato nel 2023. Totale 448 presenze e 30 goal.

Onesta carriera di Serie B anche per il mediano Francesco Signori che ha giocato con le maglie di Vicenza, Modena, Novara, Vicenza, Venezia e Ternana in Serie B prima di chiudere con la Sambenedettese in C nella stagione 2018/2019. Totale 348 gare e 28 goal.

Mustacchio: da eroe scudetto a una carriera tra B e C

Percorso simile anche per Mattia Mustacchio, l'autore del goal scudetto. Tra B e C ha giocato con Ancona, Varese, Vicenza, Ascoli, Perugia, Crotone, Alessandria, Cesena e Pro Vercelli dove gioca ancora oggi: in carriera ha segnato 55 goal e collezionato ben 441 presenze.

Marilungo: gli infortuni frenano la scalata

Frenata dagli infortuni, invece, la scalata al calcio che conta di Guido Marilungo. Giocatore di grande qualità che sembrava in grado di spiccare il volo. Con la Samp tre reti in 29 partite, in carriera 63 in 392 con le maglie di Lecce, Atalanta, Cesena, Lanciano, Empoli e Spezia tra Serie A e B, poi gran finale in C con Monopoli, Carrarese, Pescara, Pro Sesto e Recanatese. Dopo una parentesi in D con il Barletta oggi milita nel Montegranaro, squadra della sua città che disputa il torneo marchigiano di Eccellenza.

Tutte le tappe di Bastrini

Era nel gruppo scudetto, ma poi era partito in direzione Modena, anche Alessandro Bastrini: Sassuolo, Salernitana, Vicenza, Novara, Ternana (tutte in Serie B) e Cagliari (una presenza in A) le tappe della sua carriera. In C invece ha giocato con Catania, Cremonese, Reggiana, Monopoli e Lecco. Dopo una parentesi nei dilettanti ha intrapreso la carriera da allenatore, nello staff tecnico della Pro Sesto. In totale 246 presenze e 6 goal nei professionisti.

Foti: il predestinato frenato dagli infortuni diventato il vice Mourinho

Tecnicamente Salvatore Foti non ha vinto quello scudetto perché era stato girato in prestito al Messina a metà stagione. Ma la sua storia è particolare e comunque contribuì, con otto goal nelle prime nove partite, alla vittoria del titolo nazionale Primavera. Il classe 1988 sembrava un predestinato, già nella stagione 2005/2006 aveva esordito a 17 anni (e segnato) con la maglia della Sampdoria in Serie A e nel 2006/2007 era stato protagonista con il Vicenza in Serie B. Sembrava ci fosse addirittura il Chelsea sulle sue tracce e venne soprannominato il 'nuovo Ibra'. Le qualità non mancavano. Purtroppo gli infortuni frenarono la sua ascesa: Messina, Treviso, Piacenza, Empoli, Brescia e Lecce le altre tappe italiane in Serie B, finale in Svizzera e scarpini appesi al chiodo a 27 anni per intraprendere la carriera da allenatore. 'Solo' 144 gare e 27 goal in carriera. Si è tolto, però, delle belle soddisfazioni intraprendendo la carriera di allenatore. Tre anni in blucerchiato con Giampaolo, poi seguito nelle esperienze al Milan e al Torino, quindi chiamata di José Mourinho: diventa il vice dello 'Special One' a Roma. Oggi ha 35 anni.

Calciatori giramondo: 'l'inglese' Lanzoni e il globetrotter Koman

Capitolo a parte per i percorsi più particolari. Matteo Lanzoni ha vestito le maglie di Bari, Sambenedettese, Portogruaro, Foggia e Carrarese tra Serie B e C, poi ha intrapreso la carriera all'estero: Oldham, Cambridge e Hartlepool in League One e Two inglese (terza e quarta serie), Yeovil in Championship (la Serie B) e poi finale in Svizzera con Mendrisio e Collina d'Oro, qui gioca ancora oggi in quinta serie.

Calciatore giramondo è stato anche Vladimir Koman, jolly tra centrocampo e trequarti che ha collezionato anche 36 presenze e 7 goal con la nazionale ungherese. Oltre alla maglia della Sampdoria ha vestito in Italia quelle di Avellino e Bari, poi ha cominciato a girare il mondo: Monaco (Ligue 2, serie B francese), Krasnodar e Ural in Russia, Diosyori in Ungheria, Adanaspor in Turchia, Sepahan e Chennaiyn in India. Ha chiuso la carriera in patria nel 2023 con 299 gare e 24 reti.

Sembroni: il viaggio in Usa, dalla squadra di Pelè alla finanza

Molto particolare anche il percorso del difensore Emmanuele Sembroni, una corsa a tappe terminata con un cambio vita. Pescara, Pergocrema, Aprilia, Salernitana, Lupa Roma e L'Aquila (quasi tutte formazioni di Serie C) le squadre italiane, un passaggio al Francavilla in D e uno in Svizzera al Chiasso nella seconda serie elvetica. Poi il volo negli Usa nel 2019 per vestire la maglia dei New York Cosmos, la squadra in cui militarono anche Pelé, Beckenbauer e Chinaglia. Secondo quanto si apprende da Linkedin oggi è rimasto negli Stati Uniti e si occupa di finanza.

Scappini: professione bomber in Serie C

Stefano Scappini era un ottimo attaccante, le sue doti le ha confermate nel corso di una lunga carriera. Professione bomber di Serie C: Ternana, Ravenna, Alessandria, Sorrento, Pisa, Grosseto, Castel Rigione, Savona, Pontedera, Cremonese (con un passaggio in B, 5 goal), Cittadella (anche qui una parentesi in B con quattro reti), Reggiana, Modena, Torres e Novara, dove gioca ancora oggi, In totale ha realizzato 144 reti in 513 presenze.

Tutte le tappe di Bianco: oggi allena il San Quirico

Onesta carriera tra Serie B (Empoli, Sassuolo, Frosinone, Grosseto e Vicenza) e Serie C (Avellino, Castel Rigione, Casertana, Benevento, Cremonese e Pro Piacenza) per l'esterno Gianluigi Bianco, che poi ha chiuso nei dilettanti tra Busalla, Vado, Voltrese e Rossiglionese. Oggi allena il San Quirico in Prima Categoria. Nei professionisti sono 173 le presenze e 9 i goal segnati.

Battaglie nel pantano: chi si è ritagliato un ruolo tra C e D

Non tutti hanno poi calcato con contiunuità i campi del professionismo, ma diversi giocatori si sono costruiti una carriera tra Serie C e D. È il caso di Giovanni Taormina, esterno o punta artefice di tante battaglie con le maglie di Sorrento, Como, Viareggio, Fidelis Andria, Ovidiana Sulmona, Civitanovese, Lavagnese e Palazzolo. Ha continuato anche nei dilettanti con Licata, Canicattì, Akragas, Nissa e Sciacca (Eccellenza) mentre oggi gioca in Promozione nell'Empedoclina, in Sicilia.

Carriera molto simile anche per la punta Nicola Ferrari: tanta Serie D e qualche esperienza in C tra Viareggio, Manfredonia, Fano, Sudtirol, Aprilia, Tuttocuoio, Correggese, Mestre, Delta Calcio Rovigo, Lentigione, Mantova, Folgore Caratese, Forlì, Sanremese, Giugliano, Casertana e San Marzano dove gioca ancora oggi. Di tutto rispetto il bottino con 163 goal in 440 partite.

Stefano Pondaco ha invece girato tra Portogruaro (giocando anche in B), Lucchese, Entella, Mantova, Fezzanese, Sestri Levante e Ligorna. Poi è sceso nei dilettanti vestendo le casacche di Alassio, Marassi, Vallescrivia, Borgo Incrociati e Savona tra Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza. Per Luca Calzolaio le tappe principali sono state invece Lumezzane. Spezia, Vibonese, Rapallo, Acqui, Gradisca, Trento e Ilvamaddalena, per Carmine Cucciniello Avellino, Perugia, Paganese, Fondi, Casertana, Arezzo e poi dilettanti. Oggi gioca nella Virtus Avellino in Eccellenza.



Gli altri della nidiata

Di Gabriel Ferrari, punta di grande prospettiva, si sono perse le tracce nei Chicago Fire nel 2011 dopo le esperienze con Perugia, Foggia, Ternana e Wolhen in Svizzera, ancora meno notizie si trovano su Moussa Diarra, con fugaci esperienze in D tra Siracusa e Catanzaro.

Altre pedine della nidiata blucerchiata furono il portiere Davide Negretti che ora lavora come personal trainer dopo qualche esperienza tra C e D. il difensore Manuel Ustulin che ha giocato in C e D con Sestri Levante, San Marino, Lavagnese, Aquanera e Novi prima di scendere nei dilettanti (Rivarolese, Mignanego e Borzoli alcune delle tappe) e dedicarsi al lavoro di agente immobiliare.

Bomber di razza, ma con una carriera principalmente nei dilettanti, infine, per Pietro Arnulfo (Cuoipelli in C, poi Ligorna, Rapallo, Busalla, Rivasamba, Athletic, Busalla e Sori), il terzino Nicolò Buono allena invece l'under 15 della Sampdoria dopo una carriera con puntate in C e D (Carrarese, Savona, Montalto) e stagioni nei dilettanti con squadre come Vado, Genova Calcio, Mondovì e Rivasamba. Esperienze locali anche per Francesco Ilardo (Libarna, Valenzana, Genova Calcio, Baiardo e Serra Riccò alcune tappe) e Lorenzo Ceccarini (Loanesi, Sestri Levante, Voghera, Canavese, Rapallo).

La parabola di mister Pea

Fulvio Pea è stato il condottiero della Sampdoria capace di conquistare scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Primavera. Sembrava uno degli allenatori in rampa di lancio, nel 2009 conquistò anche la Champions Under-18 Challenge (la Champions League riservata alle giovanili) e il Torneo di Viareggio con l'Inter. Il salto con i grandi, però, fu tra luci e ombre. Esonerato dalla Lucchese in Serie C, un terzo posto in B con il Sassuolo (e successiva eliminazione dai playoff proprio per mano della Sampdoria), poi undicesimo posto a Padova in B, subentro ed esonero alla Juve Stabia sempre in B e altre stagioni tra luci e ombre in Serie C con Monza, Cremonese e Pro Piacenza, l'ultima nel 2018. Nel 2021 lo ritroviamo in Cina al Nanjing, nel 2022 in Bulgaria nell'Hebar Pazardzik e oggi in Albania come direttore tecnico della Federazione.