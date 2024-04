Sampdoria, slitta la firma dell'accordo tra Ferrero e Manfredi

Non è arrivata, mercoledì 10 aprile 2024, la firma sull'accordo 'tombale' tra Massimo Ferrero e Matteo Manfredi per la definitiva chiusura delle pendenze tra vecchia e nuova proprietà. La giudice Daniela Marconi del Tribunale di Milano ha rinviato tutto al prossimo 28 maggio, se entro quella data le due parti non troveranno un accordo sarà il magistrato a decidere. A Milano erano presenti Manfredi, assistito dall'avvocato De Gennaro e dal suo team legale, e poi Vidal con l'avvocato Sammarco.

Come riporta Primocanale la vecchia proprietà avrebbe fatto ulteriore resistenza non tanto sui termini economici dell'accordo, quanto sulla richiesta di ricevere quanto pattuito in un'unica soluzione e non con una rateizzazione o comunque con una rateizzazione diversa rispetto a quella proposta dalla nuova proprietà. Contestualmente, comunque, è stato ritirato dal giudice il procedimento di 'sequestro cautelare in corso di causa' richiesto dalla vecchia proprietà e riguardante le azioni della società detenute dalla Blucerchiati Spa del nuovo presidente Manfredi.

Come noto le due parti avevano raggiunto un accordo nelle ultime settimane, che deve essere solo ratificato, la Sampdoria rimane serena, ma per chiudere definitivamente i conti con il passato bisognerà attendere il prossimo 28 maggio. Si tratta del secondo rinvio nell'arco di circa un mese.

