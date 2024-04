Sampdoria-Sudtirol 0-1, pagelle: Verre non incide, Kasami ci prova

Prestazione sotto tono della Sampdoria, che perde in casa 1-0 contro il Sudtirol. Scintille nel primo tempo con una bella parata di piede di Stankovic su Odogwu e un salvataggio sulla linea di Stojanovic, la replica è di Kasami: per tre volte il centrocampista riesce a trovare lo spazio per il tiro, due vengono bloccati dal portiere e uno termina a lato. Da segnalare, nel primo tempo, l'infortunio a De Luca, la speranza è che non sia nulla di grave.

Nella ripresa passa subito in vantaggio la formazione ospite con un diagonale di Tait, scarsa la reazione dei blucerchiati, che tengono in mano il pallino del gioco ma sbattono contro il muro eretto dagli avversari, pericolosi in contropiede con Arrigoni, bravo Stankovic ad alzare in corner una conclusione davvero insidiosa. L'occasione più grossa per il pari capita a Borini al 60': salva Tait, appostato sulla linea. Proteste nel finale per un contatto in area tra Davi e Depaoli, l'arbitro dopo il check del var concede un calcio di punizione agli ospiti.

