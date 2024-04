VIDEO | Sampdoria-Sudtirol 0-1, Pirlo: "Ripartiamo, lotteremo fino alla fine"

L'amarezza di Andrea Pirlo al termine della gara contro il Sudtirol, persa 1-0 in casa dalla Sampdoria. Gli ospiti si sono portati a casa i tre punti grazie al goal messo a segno da Tait a inizio ripresa, i blucerchiati hanno faticato a creare occasioni da rete per pareggiare. Quella più nitida è capitata a Borini intorno al 60', salvataggio sulla linea di un difensore, poi assedio finale sterile.

"Avevo avvisato i ragazzi che sarebbe stata una partita più difficile rispetto alle ultime - ha detto Pirlo -. Il Sudtirol ti porta a giocare un tipo di calcio diverso e purtroppo non l'abbiamo interpretata bene. Siamo stati troppo passivi, abbiamo aspettato la partita invece che attaccarla e abbiamo perso lucidità soprattutto negli ultimi metri. Contro squadre così chiuse se non hai qualità per arrivare in porta diventa difficile segnare".

Il tecnico della Sampdoria, comunque, rilancia la volata finale in chiave playoff: "Siamo sempre ripartiti dopo le sconfitte con il giusto atteggiamento. Sapevamo che sarebbero stati tre punti importanti per la classifica, ma è ancora lunga, sappiamo che ci sarà da lottare fino all'ultimo, partita dopo partita, ci sono tante squadre coinvolte che hanno lo stesso obiettivo. Dovremo essere bravi a ripartire come abbiamo fatto le altre volte".