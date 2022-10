Sampdoria: Stankovic ai dettagli per il dopo Giampaolo

Manca solo l'ufficialità ma, salvo soprese, sarà Dejan Stankovic il nuovo allenatore della Sampdoria, subentra a Marco Giampaolo, esonerato dopo la sconfitta 3-0 contro il Monza. La firma sul contratto e l'annuncio dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì 5 ottobre 2022, ha battuto la concorrenza di Ranieri e De Rossi, spetterà a lui rivitalizzare una squadra in crisi di risultati e reduce da alcune prestazioni prive di carattere, cercando di portarla alla salvezza.

Dejan Stankovic, modulo preferito e carriera

Terminata la carriera da calciatore dopo dieci stagioni all'Inter nel 2013 ha iniziato ad allenare nel 2014 come vice di Andrea Stramaccioni all'Udinese, successivamente è tornato a Milano, sponda nerazzurra, prima con il ruolo di club manager e poi nello staff tecnico del settore giovanile a fine 2019. Una brevissima parentesi perché il 21 dicembre 2019 diventa l'allenatore della Stella Rossa, in Serbia. Vince tre campionati consecutivi tra 2019 e 2022 e anche due coppe nazionali. Il 26 agosto 2022 si dimette dopo aver mancato per la terza volta la qualificazione alla Champions non essendo riuscito a superare ai preliminari il Maccabi Haifa, in campionato era ancora primo a punteggio pieno dopo cinque giornate.

Il modulo preferito è il 4-2-3-1 che potrebbe utilizzare anche con la Sampdoria, altre soluzioni testate alla Stella Rossa sono state il classico 4-4-2 (soprattutto nella prima stagione) e il 4-1-4-1. Nello scorso campionato ha anche sperimentato il 4-3-3 in alcune partite.