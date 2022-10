Sampdoria-Monza 0-3: poche idee e nessuna reazione, notte fonda al Ferraris

Notte fonda in casa blucerchiata, il Monza sbanca il Luigi Ferraris grazie ai gol di Pessina, Caprari e Sensi e lascia la Sampdoria all'ultimo posto in classifica (complice il pareggio della Cremonese a Lecce). Traballa la panchina di Giampaolo (ufficiale in serata l'esonero) e a preoccupare non sono solo i numeri (zero vittorie in otto gare e solo quattro gol fatti), ma anche l'atteggiamento rinunciatario, la mancanza di reazione e le poche idee viste in campo. Al primo affondo gli ospiti passano in vantaggio con Pessina, la risposta è racchiusa nei soliti tiri dalla distanza di Sabiri che trovano la pronta risposta del portiere, poi prima dell'intervallo c'è spazio per un rigore prima concesso e poi negato dal var su Rincon. Non cambia lo spartito nel secondo tempo, nel momento in cui i blucerchiati provano ad alzare il baricentro vengono trafitti in contropiede dall'ex Caprari e, di fatto, la partita finisce al 67'. La gara scorre via senza scossoni e senza reazioni, nemmeno di pancia, e nel recupero arriva anche il tris dell'ex Sensi. Un pubblico meraviglioso e commovente spinge la squadra fino al triplice fischio, poi scattano i fischi. Inevitabili.

Sampdoria-Monza 0-3, la cronaca

Giampaolo sceglie il 4-3-1-2 con Gabbiadini che torna titolare e fa coppia con Caputo, alle spalle dei due Sabiri e per il resto la formazione è quella annunciata. Al primo vero affondo passa però in vantaggio il Monza: traversone di Sensi, sponda di Ciurria e zampata di Pessina da dentro l'area piccola, difesa immobile e gara subito in salita. Scarsa reazione blucerchiata e ancora brianzoli pericolosi al 22' con un tiro a giro di Pessina respinto da Audero, Sabiri prova a suonare la carica al 27' con due conclusioni dalla lunga distanza respinte da Di Gregorio, Sensi prova a emularlo un minuto dopo ma Audero sventa la minaccia. Al 37' Rincon suggerisce per Gabbiadini, conclusione in diagonale completamente fuori misura, poi nel recupero viene prima concesso e poi negato dal var un calcio di rigore dopo un contatto nell'area del Monza tra Izzo e Rincon. Fischi del Ferraris all'intervallo.

Il secondo tempo si apre con una conclusione sul fondo di Gabbiadini, ma è un fuoco di paglia e al 56' Giampaolo opta per i primi cambi togliendo Villar e Caputo per dare spazio a Vieira e Quagliarella. Pochi gli spunti degni di nota, al 58' il solito Gabbiadini calcia alto da posizione difficile, prova ad alzare il baricentro la formazione blucerchiata e in contropiede arriva il raddoppio di Caprari al 67' con un gran tiro a giro che non lascia scampo ad Audero. I blucerchiati non trovano nessuna reazione, c'è spazio per un tentativo di Gytkjaer per il Monza, ma il match si trascina fino al 95', quando Sensi trova anche il terzo goal. Fischi al Ferraris, è notte fonda per la Sampdoria.

Sampdoria-Monza 0-3 | Tabellino e voti

Reti: 11' Pessina, 67' Caprari, 95' Sensi

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 4.5 (67' Conti 5), Colley 4.5, Murillo 5.5, Augello 5; Rincon 6, Villar 5 (56' Vieira 5.5), Djuricic 5.5 (67' Verre 5); Sabiri 5.5; Caputo 5 (56' Quagliarella 5.5), Gabbiadini 5.5 (74' Pussetto 5.5). All. Giampaolo.

Monza (3-5-2): Di Gregorio 6; Izzo 6 (70' Donati 6), Pablo Marì 6, Caldirola 6.5; Ciurria 7 (70' Birindelli 6), Rovella 6.5, Sensi 7, Carlos Augusto 6; Pessina 7 (82' Barberis sv); Caprari 7 (82' D'Alessandro sv), Dany Mota 5.5 (60' Gytkjaer 6). All. Palladino.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Note: ammoniti Murillo, Bereszynski, Pessina, Dany Mota.