Sampdoria-Monza 0-3, le pagelle: si salva Rincon, valanga di insufficienze

Quarta sconfitta consecutiva per la Sampdoria, travolta in casa dal Monza e ultima in classifica in solitaria con due soli punti dopo otto partite. Una gara subito in salita per il goal di Pessina che sblocca il risultato dopo una decina di minuti, poi un paio di tentativi estemporanei di Sabiri e un rigore negato dal var su Rincon. Troppo poco, nella ripresa non arriva la reazione e la formazione di Palladino raddoppia e chiude i giochi al 67' con l'ex Caprari, poi la gara si trascina fino al 95' quando l'altro ex di giornata, Sensi, cala anche il tris.

Fischi dei tifosi, ma solo dopo il triplice fischio, esonerato Giampaolo. Preoccupano i numeri, ma preoccupa ancora di più la mancanza di idee e lo scarso carattere mostrato dai giocatori in campo.

