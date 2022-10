VIDEO | Sampdoria, Giampaolo esonerato: è ufficiale

Fine corsa per Marco Giampaolo. La sconfitta contro il Monza e il peggior avvio di campionato della storia della Sampdoria (due punti in otto gare) gli sono costati la panchina. A confermare l'esonero è stato il vicepresidente Antonio Romei ai microfoni di Sky Sport.

"Mi dispiace - ha detto - perché conosco la sua professionalità e dedizione, ma abbiamo fatto una partita non all'altezza e le vicende societarie non possono essere un alibi. Era una partita fondamentale per capire l'atteggiamento della squadra, la responsabilità è di tutti, ma il calcio è questo e paga l'allenatore. Non abbiamo ancora parlato dei sostituti". Per il momento la squadra è affidata al mister della Primavera, Felice Tufano.

A stretto giro di posta è arrivato anche il comunicato ufficiale della società: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".

L'opzione principale per il dopo Tufano sembra quella del ritorno in panchina di Roberto D'Aversa, ancora sotto contratto con la società, piace anche Claudio Ranieri, ma rimane lo scoglio dell'ingaggio. Una terza opzione potrebbe essere Beppe Iachini, da sempre innamorato dei colori blucerchiati, attualmente libero dopo il divorzio dal Parma alla fine dello scorso campionato.