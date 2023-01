Sampdoria-Napoli 0-2, le pagelle: disastro Murru, Audero certezza

Atmosfera da brividi al Luigi Ferraris nel ricordo di Vialli e Mihajlovic, lacrime, emozioni, cori e striscioni in memoria dei due campioni appena scomparsi, il risultato finale sorride però al Napoli che vince 2-0 con un goal per tempo. Buono l'approccio alla gara della Sampdoria, meno gli episodi. Pronti-via e Abisso regala un rigore al Napoli con l'ausilio del var, Audero neutralizza da campione su Politano, poi esce la formazione di Stankovic che ci prova con Lammers e Gabbiadini e va vicinissima al vantaggio con un gran tiro di Verre alzato in corner da Meret.

Nel momento migliore dei blucerchiati passa però in vantaggio la capolista con Osimhen bravo ad anticipare Murru su assist di Mario Rui, nel finale di tempo l'episodio chiave della partita. Rincon stende Osimhen prima che entri in area, per l'arbitro è un fallo da rosso diretto. Nella ripresa Doria che concede poco o nulla nonostante l'uomo in meno, la gara si chiude solo all'80' con un calcio di rigore concesso dopo il consulto del var per un fallo di mano di Vieira e trasformato da Elmas.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.