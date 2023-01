Vialli, il ricordo: "Girava per Quinto come uno di noi"

I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno lunedì 9 gennaio in forma privata a Londra, la città dove è morto a soli 58 anni e dove risiedeva con la famiglia, dividendo il suo tempo con la città natale Cremona.

Durante la partita Sampdoria-Napoli, in programma domenica 8 gennaio 2023 alle 18 allo stadio Luigi Ferraris, verrà proiettato un filmato per ricordare il campione e un altro grande blucerchiato, Sinisa Mihajlovic, recentemente scomparso.

La società, sui suoi profili social, ha celebrato Vialli con diversi post. L'ultimo riporta la frase "E non si è soli quando un altro ti ha lasciato. Si è soli se qualcuno non è mai venuto". Poco prima la Samp ha postato il video qui sotto per ricordare il suo bomber, accompagnato dalla frase:

"(...) Non dimenticheremo i tuoi 141 goals, le tue rovesciate, le tue maglie in cashmire, il tuo orecchino, i tuoi capelli biondo platino, il tuo bomber degli Ultras. Ci hai dato tanto, ti abbiamo dato tanto: sì, è stato amore, reciproco, infinito. Un amore che non morirà, oggi, con te. Continueremo ad amarti e adorarti perché – lo sai bene del resto – tu sei meglio di Pelé. E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. 'Per chi?'. 'Per noi!'".

Intanto a Quinto si ricordano gli anni in cui Vialli abitò a Villa Maria, accanto all'amico di sempre, Roberto Mancini, con cui veniva spesso avvistato nei negozi del quartiere o in mare in sella alla moto d'acqua. "Veramente bei tempi, irripetibili, erano tutti delle belle persone, giravano per Quinto come uno di noi", ricorda Susanna. Segni di un calcio che oggi, come Gianluca, purtroppo non c'è più.