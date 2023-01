Sampdoria-Napoli 0-2: atmosfera da brividi, ma esulta la capolista

Buono l'approccio, meno gli episodi e ovviamente il risultato. La Sampdoria perde 2-0 contro il Napoli, ma conferma comunque il buon atteggiamento visto contro il Sassuolo anche contro la capolista del campionato. La determinazione e la voglia di lottare su ogni pallone, però, non basta per portare a casa punti. Pronti-via tra lacrime ed emozioni nel ricordo di Vialli e Mihajlovic, poi Abisso regala un rigore al Napoli, ma Audero neutralizza da campione su Politano. Buoni spunti e occasioni per Lammers, Gabbiadini e Verre (miracolo di Meret), poi Osimhen spacca il match anticipando Murru e insaccando col piattone. Nel finale di tempo l'episodio chiave con il cartellino rosso ai danni di Rincon per un brutto fallo su Osimhen (a parti invertite cosa avrebbe deciso l'arbitro? Il dubbio rimane), poi nella ripresa i ragazzi di Stankovic concedono poco o nulla nonostante l'uomo in meno, la gara si chiude solo all'80' con un calcio di rigore concesso dopo il consulto del var per un fallo di mano di Vieira in area di rigore.

Sampdoria-Napoli 0-2, la cronaca

Atmosfera da brividi al Luigi Ferraris nel ricordo di Vialli e Mihajlovic, lacrime, emozioni e striscioni in memoria dei due campioni appena scomparsi, poi si parte a mille. Tre minuti sul cronometro e l'arbitro, con l'ausilio del var, concede un dubbio rigore per un contatto tra Murru e Anguissa, dal dischetto Politano, miracolo di Audero che smanaccia il pallone sul palo. Reazione immediata tra 8' e 9' su due palle perse dal Napoli: Lammers calcia fuori mentre il tiro di Gabbiadini è centrale e non impensierisce Meret. Bella Samp, al 12' lampo di Verre e gran risposta in corner del portiere avversario, dall'angolo Nuytinck di testa manda fuori di poco. Match vibrante, il Napoli al 15' ci prova con Osimhen ma Audero si oppone, al 19' però il nigeriano anticipa Murru e col piattone sblocca il match. La risposta dei ragazzi di Stankovic è in un tiro alto di Lammers, al 40' altro episodio dubbio: Osimhen scappa via a Nuytinck e viene falciato da Rincon, per l'arbitro è un fallo da rosso diretto, il venezuelano non era ultimo uomo e la palla era abbastanza lontana dalla porta, intervento comunque duro. Non cambia idea Abisso, nonostante le proteste e il check del var. Blucerchiati in dieci uomini e nel recupero Kvaratskhelia in diagonale sfiora il raddoppio.

Sampdoria-Napoli 0-2, le pagelle

Nella ripresa subito Djuric e Zanoli per Gabbiadini e Murillo, poi Villar prende il posto di Verre. Il Napoli tiene in mano il pallino del gioco, ma i blucerchiati rischiano tutto sommato poco e rimangono in partita, provano ad alzarsi nel quarto d'ora finale, ma al 79' è ancora il var a essere protagonista su un pallone crossato da Lozano che, nel traffico dell'area di rigore, sbatte sulla mano di Vieira. Abisso richiamato e secondo penalty per i partenopei, dal dischetto Elmas spiazza Audero e chiude il match.

Tabellino e voti Sampdoria-Napoli 0-2

Reti: 19' Osimhen, 80' Elmas (rig.)

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 7; Murillo 6 (46' Zanoli 6), Nuytinck 6, Murru 4.5; Leris 5.5, Vieira 5 (82' Paoletti sv), Rincon 5, Augello 6; Verre 6 (53' Villar 6); Gabbiadini 6 (46' Djuric 5.5), Lammers 5.5 (82' Montevago sv). All. Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Juan Jesus 6, Kim 6 (46' Rrahmani 6), Mario Rui 6.5; Anguissa 6.5 (65' Ndombelé 6), Lobotka 6, Elmas 6.5 (86' Raspadori sv); Politano 5 (62' Zielinski 6), Osimhen 7.5, Kvaratskhelia 5.5 (62' Lozano 6). All. Spalletti.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note: ammoniti Murru, Murillo, Juan Jesus, Anguissa, Leris. Al 5' Audero para un rigore a Politano, al 40' espulso Rincon.