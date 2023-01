Gianluca Vialli è morto, addio al calciatore icona della Samp

Gianluca Vialli è morto. Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, un altro grande del calcio se ne va. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni.

ll 14 dicembre aveva annunciato il ritiro dalla Nazionale - in cui ricopriva l’incarico di capo della delegazione - proprio per la malattia. Poi il ricovero in una clinica a Londra dove viveva poco distante con la moglie Cathryn White Cooper e le due figlie.

In maglia blucerchiata, dal 1984 al 1992, ha vinto Coppa delle Coppe 1990, Scudetto 1991 (capocannoniere), tre edizioni della Coppa Italia (1985, 1988 e 1989) e la Supercoppa d’Italia 1991. Sfiorò la Coppa dei Campioni 1992 proprio a Londra, nella città dove si sarebbe trasferito e dove ha chiuso la sua avventura. Partito dalla Cremonese, ha giocato anche per Juventus (Coppa Campioni 1996) e Chelsea (Coppa Coppe 1998). In Nazionale ha partecipato ai Mondiali 1986 e 1990 e all’Europeo 1988. Ha vinto, da capodelegazione, l’Europeo 2021. Nel 2019 aveva promosso invano un'iniziativa per acquistare la Sampdoria e diventarne presidente.

Lasciata ogni attività nel 2017 per iniziare la battaglia contro il cancro al pancreas, a fine 2019 aveva accettato l'offerta del suo "gemello" Roberto Mancini di sedersi accanto a lui sulla panchina della Nazionale con il duplice ruolo di dirigente e consigliere. L'abbraccio e le lacrime tra i due dopo il trionfo europeo del 2021 sul campo di Wembley, lo stesso che li vide piangere per amarezza 29 anni prima al termine della finale persa con il Barcellona, ha toccato i cuori di tutti. Un'immagine che resterà per sempre nella mente dei tifosi italiani.

Vialli campione sul prato verde e nella vita. Come ha affrontato il cancro è stato un esempio per molti, non sono tifosi di calcio. Intervistato da Aldo Cazzullo nel 2018 la sua celebre risposta sulla scoperta della malattia: "Ne avrei fatto anche a meno. Ma non è stato possibile. E allora l'ho considerata semplicemente una fase della mia vita che andava vissuta con coraggio e dalla quale imparare qualcosa". Una storia che ha raccontato in un libro per "ispirare le persone che si trovano all'incrocio determinante della vita".