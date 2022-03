VIDEO | Sampdoria-Juventus 1-3: blucerchiati tra errori e sfortuna, blitz bianconero

Terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria che rimane a ballare sul baratro della zona retrocessione. Prestazione migliore, sul piano del carattere, rispetto a quelle contro Atalanta e Udinese, ma il risultato non cambia e i blucerchiati pagano carissime le disattenzioni. Nel primo tempo dopo una buona partenza la sblocca Yoshida con uno sfortunato autogol, poi Sensi va vicino al pareggio e Morata raddoppia su calcio di rigore dopo un fallo di Colley su Kean. Nella ripresa ancora propositivi i ragazzi di Giampaolo che ci provano con Yoshida, Caputo e Augello e mancano l'1-2 su rigore al 72' quando Szczesny si supera su Candreva. Alla fine la riapre Sabiri a sei dalla fine su punizione, ma in contropiede ancora Morata fissa il 3-1. Ora testa al Venezia, la sfida di domenica al Penzo può valere una stagione.

Sampdoria-Juventus 1-3, la cronaca

Partenza buona della Sampdoria, intensità e carattere e anche un tentativo di testa di Thorsby su cross di Quagliarella. I blucerchiati controllano bene i bianconeri, ma al 23' la gara si spacca. Szczesny in qualche modo respinge un pallone insidiosissimo calciato da Candreva, riparte la Juve e Yoshida nel tentativo di anticipare Kean deposita il pallone alle spalle di Falcone su un traversone basso di Morata. Il patatrac non taglia le gambe ai blucerchiati che riprendono in mano il pallino del gioco e al 30' vanno vicini al pareggio con un tiro sul primo palo di Sensi, deviato in corner dal portiere avversario. Doccia fredda al 34' perché Colley abbatte Kean in area e Morata su calcio di rigore raddoppia. La Juve non tira in porta nel primo tempo, ma va negli spogliatoi in vantaggio di due gol.

Nella ripresa torna in campo abbastanza convinta la Sampdoria che al 48' ha una grossa occasione di testa con Yoshida, poi i bianconeri controllano e provano a calare il tris con Kean al 57', buona l'uscita di Falcone. La squadra di Giampaolo tiene in mano il pallino del gioco, ma non è fortunata: girata violenta di Caputo che esce di poco al 65', botta di Augello alta dalla distanza al 68' e soprattutto un miracolo di Szczesny su un calcio di rigore calciato da Candreva al 72' e concesso per un fallo di mano in area di Rabiot. La costanza viene premiata solo all'84' su una punzione di Sabiri che si insacca dopo una deviazione della barriera. Assedio finale che non basta però, perché quattro minuti dopo Morata di testa chiude i conti superando un incerto Falcone.

Sampdoria-Juventus 1-3, tabellino e voti

Reti: 23' Yoshida (aut.), 34' (rig.) e 88 Morata, 84' Sabiri

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 5.5; Bereszynski 5.5, Yoshida 5, Colley 5, Augello 6 (82' Conti sv); Candreva 5, Rincon 5 (82' Trimboli sv), Thorsby 6; Sensi 6 (66' Giovinco 6); Quagliarella 5.5 (62' Sabiri 7), Caputo 6. All. Giampaolo.

Juventus (4-3-3): Szczesny 7; Danilo 6.5, Rugani 6, De Ligt 6, Pellegrini 6.5 (85' De Sciglio sv); Locatelli 6.5, Arthur 6.5, Rabiot 5 (75' Alex Sandro 6); Cuadrado 7, Kean 6.5 (65' Vlahovic 6), Morata 7. All. Allegri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Note: ammoniti Rabiot e Pellegini. Al 72' Szczesny para un rigore a Candreva.