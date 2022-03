Sampdoria-Juventus 1-3, le pagelle: sorpresa Sabiri, male Colley e Candreva

Non basta il carattere e l'intensità di gioco per strappare punti alla Juventus. La Sampdoria perde 3-1 e rimane in bilico sopra alla zona retrocessione, gara da dentro o fuori la prossima settimana contro il Venezia al Penzo. Nel primo tempo partono bene i ragazzi di Giampaolo, ma in vantaggio passano i bianconeri con uno sfortunato autogol di Yoshida. Sensi sfiora il pareggio poco dopo, ma la Juve raddoppia con un calcio di rigore trasformato da Morata e concesso per un fallo di Colley su Kean. Nella ripresa Samp che cerca a riaprirla con Yoshida, Caputo e Augello, poi Candreva si fa parare da Szczesny il penalty che poteva cambiare la storia della partita al 72'. Alla fine il goal arriva dai piedi di Sabiri all'84', ma l'assedio finale non basta perché in contropiede Morata fissa il 3-1.

