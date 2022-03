Ucraina, scende in campo anche la Samp: raccolta solidale allo stadio

Anche la Sampdoria scende in campo nell'ambito delle tante iniziative lanciate a Genova per aiutare la popolazione ucraina dopo l'invasione della Russia.

Il club blucerchiato ha raccolto l'appello dell'associazione Pokrova e ha deciso di scendere in campo: in occasione della partita Sampdoria-Juventus (sabato 12 marzo, calcio d'inizio alle ore 18) saranno allestiti due punti di raccolta di generi di prima necessità e medicinali. Uno all'ingresso principale dei distinti (in corso De Stefanis) e un altro tra gradinata Sud e tribuna, in largo U.C. Sampdoria.

Verranno raccolti i seguenti prodotti, la società sottolinea che, per motivi di sicurezza, non sarà possibile donare alcol, disinfettanti e altri prodotti infiammabili.

Medicinali: antidolorifici, antinfiammatori, analgesici, antipiretici, antibiotici, antistaminici, calmante, siringhe 2, 5, 10mg, emostatici, bende, garze, contro le ustioni (spray, qualsiasi cosa), In/in cateteri g14, g20, sistemi per infusioni endovenose, soluzione di cloruoro di sodio 0.9%6 (non vetro), soluzione di Ringer (non vetro), pulsometri, maschere laringee 3, 4, 5 dimensioni, tè antifreddo, soluzione di betadina, soluzione di clorexidina 0.05%, soluzione di perossido al 3%, guanti chirurgici e normali.

Assistenza medica: agenti emostatici Celox, barella morbida/dura, piedini di evacuazione o funi per cabina (5-7 m), kit chirurgici ambulanza, sacchetti per medicazione individuali, bende israeliane, forbici atraumatiche, coperte termiche, bendaggi occlusivi come Halo o Asherman, pneumatici Sam, torelli Cat (come ultimo risorsa, imbracature Smark).

Attrezzature: sacchi a pelo, intimo termico, calzini, materassini per campeggio, pile di tutte le misure, power bankl, torcia.

Cibo: cibo secco per i bambini, biscotti, cracker, tè, caffe, prodotti a lunga conservazione (riso, pasta, ecc.), cibi in scatola, frutta secca, cioccolato, snickers.

Igiene: pannolini, assorbenti, shampoo, sapone, dentifricio, spazzolino, rasoi, carta igienica, schiuma da barba, disinfettanti.