VIDEO | Udinese-Sampdoria 2-1: tutto in 13 minuti, blucerchiati sconfitti nello scontro diretto

Tutto in 13 minuti: l'Udinese scappa via con Deulofeu e Udogie che sfruttano una partenza con il turbo e un atteggiamento troppo rinunciatario e rilassato dei blucerchiati, Caputo la riapre subito sfruttando un errore di Rodrigo Becao, poi succede di tutto, ma non arrivano altri gol. Quagliarella al 19' ha sulla testa la palla del 2-2, ma conclude centrale, poi sono arrembanti i friulani che creano almeno quattro occasioni da gol tra 23' e 30' con Pereyra, Walace due volte e Udogie. Il finale di primo tempo è invece di marca sampdoriana con Candreva e Quagliarella che hanno due ottime palle gol e un assedio che non basta per raddrizzare definitivamente la partita. Nella ripresa ancora bianconeri pericolosissimi con Walace (bravo Falcone con i piedi al 66') e Beto che colpisce una traversa di testa, l'unica occasione per i ragazzi di Giampaolo capita al 71' a Caputo, ma Silvestri respinge. Nel finale ancora due tentativi di Deulofeu che prima trova la parata di Falcone e poi in diagonale manca l'angolino lontano. Sconfitta pesante in ottica salvezza per i blucerchiati, i friulani invece allungano sulla zona rossa.

Udinese-Sampdoria 2-1, la cronaca

Partita subito in salita per i ragazzi di Giampaolo, l'Udinese inizia meglio e passa in vantaggio al 3' con Deulofeu che buca Falcone su assist di Pereyra, sorpresa la retroguardia blucerchiata. Reazione inesistente e al 12' arriva anche il raddoppio di Udogie: Deulofeu indisturbato (male Colley) stoppa e serve il compagno largo sulla sinistra, tutto solo davanti al portiere non sbaglia e insacca. Non passano nemmeno 60 secondi e Caputo riapre i giochi raccogliendo un lancio dalle retrovie di Yoshida, controllo e rimbalzo che beffano Becao, destro velenoso che vale il 2-1. Il match diventa vibrante, Quagliarella ha sulla testa la palla del 2-2 ma la sua girata è centrale e viene bloccata da Silvestri; i friulani riprendono in mano il pallino del gioco e tra 23' e 30' creano almeno quattro palle dal gol: Yoshida mura Pereyra al 23', Walace al 26' e Udogie al 29' trovano le deviazioni decisive in corner di Murru e Bereszynski, dalla bandierina palla ancora a Walace che trova il miracolo di Falcone. Nell'ultimo quarto d'ora esce però la Samp che spinge con Sensi e Candreva, le occasioni migliori capitano tra 37' e 38' a Candreva e Quagliarella, entrambi però mancano il bersaglio da buona posizione; finale intraprendente dei blucerchiati che assediano gli avversari, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio.

Nella ripresa riparte invece bene l'Udinese che ci prova subito con una botta da fuori di Arslan che termina sopra alla traversa, poi la gara diventa molto fisica e scemano le occasioni, il lampo di Pereyra al 64' (tiro alto) riaccende però i friulani: siluro di Walace deviato in angolo da Falcone al 66', dalla bandierina Deulofeu per Beto che di testa colpisce la traversa. Scampato il pericolo i blucerchiati si rivedono dalle parti di Silvestri con una conclusione da dentro l'area di Caputo respinta con i piedi dal portiere, replicano i bianconeri con il solito Deulofeu che al 79' trova la respinta con i piedi di Falcone, nel finale ancora gara molto fisica e poche occasioni, Deulofeu spreca il 3-1 al 92' e la gara va in archivio con una sconfitta che lascia i blucerchiati in piena bagarre per evitare la retrocessione.

Udinese-Sampdoria 2-1, tabellino e voti

Reti: 3' Deulofeu, 12' Udogie, 13' Caputo

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 5, Marì 6.5, Perez 6.5; Molina 6, Arslan 6.5 (72' Jajalo 6), Walace 6.5, Pereyra 7, Udogie 7; Deulofeu 7.5, Beto 6.5 (81' Pussetto sv). All. Cioffi.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 6; Bereszynski 5, Yoshida 5.5 (72' Ferrari 5.5), Colley 5.5, Murru 5 (76' Augello 5.5); Candreva 6 (66' Sabiri 6), Ekdal 5 (66' Vieira 5.5), Rincon 6; Sensi 5.5 (76' Giovinco 5.5); Quagliarella 5.5, Caputo 6.5. All. Giampaolo.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Note: ammoniti Pereyra, Walace, Ekdal, Arslan, Murru, Becao e Deulofeu.