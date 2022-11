Sampdoria-Fiorentina 0-2: Bonaventura e Milenkovic affondano i blucerchiati

Ancora una sconfitta per la Sampdoria che, in casa, cede il passo alla Fiorentina e rimane al terzultimo posto in classifica, agganciata dalla Cremonese. La gara si spacca subito perché al 3' Bonaventura sorprende la retroguardia blucerchiata siglando lo 0-1, la squadra di Italiano sfiora il raddoppio con Kouamé (bravo Ferrari) e si vede annullare (giustamente) dal Var un calcio di rigore concesso su Jovic. Nel finale di primo tempo la reazione arriva, ma sul piano delle occasioni si conta solo un gran tiro di Caputo deviato in corner poco prima dell'intervallo. Passi indietro nel secondo tempo dove la squadra di Stankovic manca sul piano del gioco e anche del carattere, al 57' da corner raddoppia Milenkovic e di fatto la gara termina con netto anticipo, senza sussulti. Un dato che racchiude tutto, un solo cartellino giallo in 90 minuti più recupero.

Sampdoria-Fiorentina 0-2, le pagelle

Sampdoria-Fioretina 0-2, la cronaca

Pronti-via e la Fiorentina va in vantaggio: discesa sulla destra di Dodò che mette in mezzo un cross basso, zampata di Bonaventura ad anticipare Villar e gara già in salita. All'11 occasione clamorosa per il raddoppio con un contropiede veloce di Ikoné che salta Audero e appoggia per Kouamè, salva Ferrari alla disperata sulla linea. La prima occasione blucerchiata arriva al 14' su sviluppi di corner con Colley che alza di testa da buona posizione, al 28' invece il var annulla un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un presunto fallo di Audero su Jovic. Giusta la decisione, a monte dell'azione brutto errore di Villar che da una punizione in attacco regala la palla per il contropiede della Viola. Al 37' tegola Amione, infortunio per l'argentino che esce in barella e viene sostituito da Murillo. Finale in crescendo dei blucerchiati e l'occasione migliore per il pareggio capita a Caputo nel recupero del primo tempo: gran tiro dal limite con leggera, ma decisiva, deviazione in corner di Milenkovic.

Nella ripresa Stankovic inserisce Gabbiadini per aumentare l'esperienza e la qualità sul fronte offensivo, al 57' però raddoppia la Fiorentina con Milenkovic che di testa supera Audero dopo un calcio d'angolo battuto da Mandragora. Scarsa la reazione anche dopo la girandola dei cambi, la squadra di Italiano gestisce il risultato e all'87' va vicina al terzo goal con Bonaventura, bravo Audero a respingere in corner, al 92' squillo di Caputo con un sinistro parato da Terracciano.

Sampdoria-Fiorentina 0-2 | Tabellino e voti

Reti: 3' Bonaventura, 57' Milenkovic

Sampdoria (3-5-2): Audero 6; Ferrari 6 (65' Quagliarella 5.5), Colley 5.5, Amione 5 (37' Murillo 6); Bereszynski 6, Villar 5 (65' Vieira), Leris 5.5, Djuricic 6, Augello 6 (69' Murru 6); Montevago 5.5 (46' Gabbiadini 5), Caputo 5.5. All. Stankovic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6.5, Milenkovic 6.5, Martinez Quarta 6.5 (46' Igor 6), Biraghi 6.5; Bonaventura 7, Mandragora 6 (80' Saponara sv), Duncan 6 (65' Amrabat 6); Ikonè 6.5, Jovic 5.5 (46' Cabral 6), Kouamé 6.5 (80' Barak sv). All. Italiano

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Note: ammoniti Leris,