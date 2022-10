Cremonese-Sampdoria 0-1: colpaccio firmato Colley, Audero para un altro rigore

La Sampdoria torna con tre punti pesantissimi dalla trasferta di Cremona, il goal di Colley al 78' sblocca la formazione di Stankovic che trova la prima vittoria in campionato e si porta al terzultimo posto in classifica in attesa del posticipo tra Sassuolo e Verona. Brividi in avvio quando il direttore di gara concede un calcio di rigore dubbio per un fallo di Amione su Okereke, 'san Audero' si conferma specialista sui penalty respingendo la conclusione di Dessers. Nel primo tempo ci provano Pussetto e Sabiri, poi ancora Audero si oppone alla grande su Sernicola. Nella ripresa assalto grigiorosso tenuto a bada in avvio, poi gara combattuta e nervosa con due enormi occasioni per la Samp, Gabbiadini spreca e Augello sfiora l'incrocio, alla fine arriva la zampata di Colley che scatena la festa dei tantissimi tifosi presenti allo stadio Zini. Primo mattoncino verso la salvezza, ora serve continuità.

Cremonese-Sampdoria 0-1, la cronaca

Pronti-via e l'arbitro concede un calcio di rigore (dubbio) per un pestone di Amione su Okereke, Audero si conferma specialista dal dischetto e respinge la trasformazione di Dessers. Scampato il pericolo i blucerchiati (oggi in maglia gialla) prendono le misure e controllano la Cremonese, il match si accende nei dieci minuti finali con due tentativi di Pussetto e Sabiri bloccati da Carnesecchi tra 35' e 39', chiude la formazione di casa al 40' con un colpo di testa di Sernicola smanacciato in corner da Audero.

Gara scorbutica anche nella ripresa, parte forte la formazione grigiorossa che ci prova con Dessers, Valeri e Pickel tra 50' e 58' (una conclusione fuori, una grande parata di Audero e un tiro bloccato), al 63' però la grande occasione capita a Gabbiadini che a tu per tu si fa ipnotizzare da Carnesecchi, cinque minuto dopo è Augello a sfiorare invece l'incrocio dei pali con un colpo di testa in corsa che finisce fuori di pochissimo. Sono le prove generali del goal che arriva al 78' al termine di un'azione manovrata: Augello crossa per Gabbiadini che prolunga per Colley, zampata del gambiano e tripudio blucerchiato sugli spalti dello Zini. Finale lunghissimo con sei minuti di recupero che poi diventano quasi sette, soffre la Samp che però concede poco, il sipario cala dopo un tiro alto di Okereke. Tre punti d'oro per rimanere aggrappati al treno salvezza.

Cremonese-Sampdoria 0-1 | Tabellino e voti

Reti: 78' Colley

Cremonese (5-3-2): Carnesecchi 6; Sernicola 5.5, Aiwu 5, Bianchetti 6, Lochoshvili 5.5 (82' Buonaiuto sv), Valeri 6.5 (82' Quagliata sv); Ascacibar 6.5, Meitè 6 (82' Afena Gyan 6), Pickel 5.5; Okereke 6.5; Dessers 5 (65' Ciofani 5). All. Alvini.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 8; Bereszynski 6, Amione 5, Colley 7, Murru 5 (46' Augello 6); Rincon 6 (61' Yepes 6), Verre 5.5 (46' Villar 6.5); Djuricic 6.5, Sabiri 5 (46' Gabbiadini 6+), Pussetto 5.5 (54' Leris 6); Caputo 5. All. Stankovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Colley, Sabiri Amione, Sernicola, Pickel. Gabbiadini, Meite. Al 6' Audero para un rigore a Dessers.