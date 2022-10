Inter-Sampdoria 3-0: la grinta non manca, ma i nerazzurri calano il tris

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Positivo l'atteggiamento e la voglia di lottare comunque fino alla fine, anche a risultato ormai compromesso, negativo ovviamente il risultato unito a qualche buco difensivo che ha di fatto spianato la strada ai nerazzurri. L'Inter vince infatti 3-0 grazie ai goal di De Vrij, Barella e Correa mentre la Sampdoria, ancora una volta, fatica a creare palle goal e rimane in zona retrocessione. Ancora tre gare da giocare prima della sosta: Fiorentina e Lecce in casa, nel mezzo la trasferta di Torino sponda granata.

Inter-Sampdoria 3-0, le pagelle

Inter-Sampdoria 3-0, la cronaca

Partenza aggressiva della Sampdoria che regge bene il confronto con l'Inter e concede molto poco, la gara si sblocca però al 20' da calcio d'angolo: batte Calhanoglu, De Vrij anticipa Ferrari e di testa supera Audero spaccando il match. La formazione nerazzurra sulle ali dell'entusiasmo si rende pericolosissima al 25' con Mkhitaryan che spara a lato con un tiro incrociato, poi reagisce la Samp, ma al 44' Barella sul filo del fuorigioco raccoglie un calcio di punizione dalle retrovie di Bastoni, sorprende la difesa e di potenza firma il raddoppio.

Riparte con grinta la formazione di Stankovic, ma si espone alle ripartenze dell'Inter che al 50' sfiora il terzo gol prima con Lautaro e poi con Dzeko che trova la deviazione decisiva di Audero in corner. Al 56' uscita imperfetta di Onana con Caputo che prova a metterci il piede e il pallone che esce di poco, replica Skriniar al 60' con un colpo di testa che sfiora il palo su sviluppi di punizione. Game-over al 72', ripartenza in velocità dell'ex Correa (appena entrato) che dal limite dell'area fa partire un destro imparabile che si insacca all'incrocio dei pali per il 3-0. Combattono fino alla fine i blucerchiati, ma senza mai rendersi davvero pericolosi, l'Inter si regala invece un altro paio di palle goal con Bellanova e Mkhitaryan mentre all'86' Pussetto va vicinissimo alla rete della bandiera con un tiro a botta sicura respinto da Onana con i piedi.

Inter-Sampdoria 3-0 | Tabellino e voti

Reti: 20' De Vrij, 44' Barella, 72' Correa

Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6.5, De Vrij 7, Bastoni 7 (68' Acerbi 6); Dumfries 6 (78' Bellanova), Barella 7, Calhanoglu 6.5 (82' Asllani sv), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 6.5; Lautaro Martinez 6.5 (67' Lukau 6), Dzeko 6 (67' Correa 7). All. Inzaghi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Ferrari 4.5, Colley 5, Amione 5+; Yepes 6 (46' Vieira 5.5), Villar 6 (51' Verre 5.5); Gabbiadini 5 (76' Montevago 6), Djuricic 6 (76' Rincon 6), Leris 5; Caputo 5 (65' Pussetto 6). All. Stankovic.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Note: ammoniti Yepes, Colley, Djuricic, Verre, Gabbiadini, Bastoni, Vieira.