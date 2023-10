Sampdoria-Cosenza, probabili formazioni: Pirlo studia il modulo, le scelte

Si torna in campo dopo la sosta. Domenica 22 ottobre alle ore 16:15 si gioca Sampdoria-Cosenza allo stadio Luigi Ferraris, match fondamentale anche per il futuro di Andrea Pirlo. La classifica piange e, almeno finora, in casa sono arrivate solo delusioni e sconfitte. Prima dello stop per gli impegni delle nazionali è arrivato il pareggio di Ascoli, può essere un punto di partenza, ma ora serve continuità. Le scelte di Pirlo e Caserta e le probabili formazioni della partita.

Sampdoria-Cosenza, le scelte di Pirlo

Tra le buone notizie il recupero di Pedrola, almeno part-time. Il talento spagnolo potrebbe essere disponibile e andare in panchina. Tra le negative invece gli infortuni di Murru e Stojanovic, che riducono ulteriormente le scelte in difesa, considerando anche lo stop di lungo corso di Ferrari. Diverse opzioni tattiche per Pirlo, che ha già provato diverse soluzioni in questo primo scorcio di campionato. Dal 4-3-3 al 3-5-2 passando dal 4-4-2, la novità potrebbe essere il 4-3-1-2. Ballottaggio in porta tra Satnkovic e Ravaglia dopo l'avvicendamento prima della sosta; in una partita delicatissima potrebbe spuntarla l'esperienza del secondo. In difesa Ghilardi e Gonzalez sembrano le opzioni obbligate al centro, con Depaoli e Barreca ai lati. A centrocampo più quantità che qualità con Kasami, Vieira e Ricci, così si potrebbe liberare Verre sulla trequarti, alle spalle di Borini e uno tra Esposito e De Luca, più indietro nelle scelte La Gumina.

Sampdoria-Cosenza, le scelte di Caserta.

Ottima partenza per il Cosenza. La formazione calabrese occupa il quinto posto in classifica con 14 punti e prima della sosta ha messo in riga Pisa (2-1) e Lecco (3-0). Temibile anche in trasferta la formazione di Caserta, 7 punti in 4 gare e due successi nelle ultime due, Pisa e Palermo. Modulo 4-2-3-1 con Micai in porta, D'Orazio, Venturi, Meroni e l'ex Rispoli (in vantaggio sull'acciacato Cimino). A centrocampo Praszelik e Calò. Attacco pesante con Forte puntero, supportato da Marras, Tutino e Mazzocchi.

Sampdoria-Cosenza, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Ravaglia; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Barreca; Kasami, Ricci, Vieira; Verre; Borini, Esposito. All. Pirlo.

Cosenza (4-2-3-1): Micai; D'Orazio, Venturi, Meroni, Rispoli; Praszelik, Calò; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. All. Caserta.

Arbitro: Colombo di Como

Calcio d'inizio: domenica 22 ottobre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Sampdoria-Cosenza in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.