Sampdoria, respinto il ricorso sul 'paracadute': dovrà versare 2,5 milioni di euro

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso della Sampdoria, che aveva chiesto di non pagare il contributo di solidarietà alla Serie B. Si tratta di contributo pari al 10% della quota che viene destinata alle squadre che retrocedono dalla Serie A, nel caso dei blucerchiati circa 25 milioni.

Una scelta che, in estate, era stata criticata anche dal presidente della Lega B Balata e che la società aveva motivato, attraverso un comunicato ufficiale, come avente "origini legali che afferiscono e sono in coerenza a tecnicismi obbligatori dettati dallo stato attuale dell’accordo di ristrutturazione. Ragioni, però, non riconducibili agli investitori e soci di maggioranza Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che si sono fatti carico di una situazione aziendale molto complicata ma che confermano di avere su questo argomento posizioni e pensieri aderenti a quelli del presidente di Lega Serie B Mauro Balata".La decisione del Collegio di Garanzia del Coni costringe quindi la Sampdoria a versare alla Lega B circa 2,5 milioni di euro, il club dovrà anche pagare le spese legali pari a 1.500 euro.

Il Coni ha comunicato la propria decisione attraverso una nota ufficiale, che riportiamo di seguito.

"Respinto il ricorso presentato, in data 28 luglio 2023, dalla Unione Sportiva Sampdoria Spa. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B per la declaratoria di illegittimità della pretesa della LNPB di ottenere dalla suddetta ricorrente, al momento della sua iscrizione al campionato di Serie B e della conseguente adesione alla Lega stessa, il pagamento del 'Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B', come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, e in ogni caso per la privazione e caducazione, degli effetti di tutto quanto previsto dagli artt. 3, Capo I e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette previsioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente. Ha altresì disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di 1.500 euro, oltre accessori di legge, in favore della resistente LNPB".