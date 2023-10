Sampdoria Women battuta anche dal Como

La Sampdoria Women rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, le blucerchiate dopo aver perso con le big Inter e Juventus, questa volta si arrendono al Como per 2-1 a Vercelli, campo di "casa" almeno per il momento. La squadra di Mango paga un pessimo avvio di gara, non basta la reazione nella ripresa.

Sampdoria Women-Como Women 1-2, la cronaca

Al “Piola” di Vercelli si mette subito in salita per le blucerchiate che già al 2′ capitolano in seguito alla prodezza di Karlernas che da fuo supera l’incolpevole Tampieri, spedendo il pallone sotto l’incrocio. La reazione non si fa attendere ma Giordano viene stoppata dalla traversa al 12′ e al 15′ sono ancora le lombarde ad andare a segno con Skornakova che anticipa Benoit e Olivieri all’interno dell’area piccola e firma il raddoppio. Heroum su punizione scheggia la parte alta della traversa al minuto 26 ma è al 37′ che le nostre ragazze potrebbero riaprire l’incontro, se l’arbitro non avesse ravvisato una posizione irregolare di Tarenzi che sugli sviluppi di un corner era riuscita a segnare.

Al rientro dagli spogliatoi la Samp prende in mano il pallino, andando alla ricerca della scintilla. E la rete che ci dà speranza arriva al 31′ quando Giordano dall’altezza della lunetta dell’area infila con il mancino l’angolino basso alla sinistra di Korenciova. Il finale diventa vibrante, gettiamo il cuore oltre l’ostacolo e proviamo il tutto per tutto ma i tentativi di Sena al 41′ e Battelani al 44′ vengono neutralizzati dalla retroguardia ospite. La terza sconfitta consecutiva ci penalizza in maniera eccessiva, mercoledì però si torna già in campo per la sfida con il Pomigliano, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile.

Sampdoria Women-Como Women 1-2, gli highlights

Il tabellino di Sampdoria Women-Como Women 1-2

Reti: p.t. 2′ Karlernas, 15′ Skonvarkova; s.t. 31′ Giordano.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; De Rita, Heroum (11′ s.t. Schatzer), Pisani, Oliviero; Giordano (46′ s.t. Huchet), Benoit (42′ s.t. Cuschieri), Re; Sena; Tarenzi (11′ s.t. Sondergaard), Bragonzi (11′ s.t. Battelani).

A disposizione: Karresmaa, Marenco, Rosignoli, Lazzeri.

Allenatore: Mango.

Como Women (4-3-3): Korenciova; Cecotti, Rizzon, Cox, Lundorf (37′ s.t. Masu); Karlernas, Skorvankova (25′ s.t. Regazzoli), Vaitukaityte (16′ s.t. Hilaj); Monnecchi (37′ s.t. Martinovic), Sevenius, Arcangeli (16′ s.t. Baldi).

A disposizione: Gilardi, Lipman, Pastrenge, Picchi.

Allenatore: Bruzzano.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Assistenti: Santarossa di Pordenone e De Vito di Napoli.

Quarto Ufficiale: Zadrima di Pistoia.

Note: ammonite al 38′ p.t. De Rita, al 5′ s.t. Vaitukaityte e 33′ s.t. Sondergaard per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.