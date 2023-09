La Sampdoria Women torna in campo, il calendario delle blucerchiate in Serie A

La Sampdoria Women domenica torna in campo dopo un'estate turbolenta. Le ragazze blucerchiate hanno rischiato seriamente di non iscriversi al campionato di Serie A, poi però le risorse sono state trovate e così è arrivata l'ufficialità della permanenza nel campionato di Serie A. La brutta storia estiva è già alle spalle, domani finalmente si torna in campo agli ordini di Mango artefice della miracolosa salvezza dell'anno scorso.

La prima gara vedrà le blucerchiate sfidare subito una big del campionato come l'Inter, le genovesi giocheranno a Vercelli e non più a Bogliasco per i rigidi paletti imposti da questa stagione dalla Federazione in materia di campi da gioco.

Il calendario della Sampdoria Women

Dopo l'Inter ci sarà subito la Juventus, poi il Como dove si potrà sperare di conquistare qualche punto. Di seguito tutte le gare della Samp in campionato

1.a Sampdoria vs Inter (17 settembre 2023)

2.a Juventus vs Sampdoria (30 settembre-1° ottobre 2023)

3.a Sampdoria vs Como Women (7-8 ottobre 2023)

4.a Napoli Femminile vs Sampdoria (14-15 ottobre 2023)

5.a Sampdoria vs Roma (21-22 ottobre 2023)

6.a Pomigliano vs Sampdoria (4-5 novembre 2023)

7.a Sampdoria vs Fiorentina (11-12 novembre 2023)

8.a Milan vs Sampdoria (18-19 novembre 2023)

9.a Sampdoria vs Sassuolo (25-26 novembre 2023)

10.a Inter vs Sampdoria (9-10 dicembre 2023)

11.a Sampdoria vs Juventus (16-17 dicembre 2023)

12.a Como Women vs Sampdoria (13-14 gennaio 2024)

13.a Sampdoria vs Napoli Femminile (20-21 gennaio 2024)

14.a Roma vs Sampdoria (27-28 gennaio 2024)

15.a Sampdoria vs Pomigliano (3-4 febbraio 2024)

16.a Fiorentina vs Sampdoria (10-11 febbraio 2024)

17.a Sampdoria vs Milan (13-14 febbraio 2024)

18.a Sassuolo vs Sampdoria (17-18 febbraio 2024)