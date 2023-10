La Sampdoria Women dura un tempo, poi la Juve dilaga

Il calendario è il più difficile degli avvesari per la Sampdoria Women che dopo aver perso con l'Inter si arrende anche alla Juventus, due big della Serie A femminile. Le bianconere si prendono il match per 4-1 ma per un'ora le blucerchiate giocano praticamente alla pari.

Juventus Women-Sampdoria Women 4-1, la cronaca

Sul prato del “La Marmora” di Biella, le bianconere passano al 20′ con Garbino che con il mancino non lascia scampo a Tampieri. L’occasione più ghiotta per tentare di ristabilire la parità è al 37′, quando Sondergaard in scivolata anticipa la diretta marcatrice e costringe Peyraud-Magnin ad una difficile parata in tuffo. Dopo l’intervallo, Re verticalizza per Sena che approfitta di un’indecisione difensiva bianconera, anticipa il portiere in uscita ma viene stesa in area. L’arbitro non ha dubbi ed assegna il rigore che al 5′ la stessa Sena trasforma, con estrema freddezza. Al 18′ però la Juventus torna in vantaggio: grande giocata di Garbino che libera con il tacco Beerensteyn, brava ad infilare Tampieri da distanza ravvicinata. La Samp accusa il colpo e al 21′ è Girelli a deviare alle spalle del nostro numero uno il cross teso di Gama dalla destra. Nonostante l’inferiorità numerica in seguito all’espulsione di Gunnarsdottir che, già ammonita, al 24′ allarga il braccio in maniera vista su Benoit, la formazione di Montemurro trova al 32′ il definitivo poker con Beerensteyn, autrice di una personale doppietta.

Juventus Women-Sampdoria 4-1, gli highlights

Juventus Women-Sampdoria Women 4-1, il tabellino

Reti: p.t. 20′ Garbino; s.t. 5′ Sena rig, 18′ Beerensteyn, 21′ Girelli, 32′ Beerensteyn.

Juventus (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Cascarino, Boattin; Gunnarsdottir, Caruso (38′ s.t. Bellucci); Cantore (30′ s.t. Thomas), Garbino (30′ s.t. Grosso), Beerensteyn (33′ s.t. Boattin); Girelli (38′ s.t. Nystrom).

A disposizione: Aprile, Bonansea, Palis, Salvai.

Allenatore: Montemurro.

Sampdoria (4-3-3) : Tampieri; De Rita, Heroum (29′ s.t. Huchet), Pisani, Oliviero (35′ s.t. Battelani); Giordano, Benoit, Re; Sondergaard (13′ s.t. Cuschieri), Sena, Tarenzi (13′ s.t. Bragonzi).

A disposizione: Karresmaa, Nespolo, Marenco, Schatzer, Grassi.

Allenatore: Mango.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Assistenti: Piatti di Como e Zanellaati di Seregno.

Quarto Ufficiale: Vigo di Lodi.