La Sampdoria Women giocherà in Serie A, ora è ufficiale

Buone notizie per la Sampdoria Women. Dopo i tanti appelli è stata trovata una soluzione e la società blucerchiata ha comunicato che l'attività andrà avanti nel campionato di Serie A. Nei giorni scorsi erano anche iniziati gli allenamenti agli ordini del tecnico Salvatore Mango.

"L’U.C. Sampdoria - si legge nella nota ufficiale - comunica che continuerà il proprio impegno con la squadra Women e con l’intero settore femminile. La proprietà ha mantenuto fede agli accordi presi con Federazione, istituzioni, atlete e tecnici. Nonostante le difficoltà economiche legate al piano di ristrutturazione del club, si è ritenuto doveroso dare continuità a un progetto importante che continuerà a sostenere il calcio femminile a Genova e in Italia".

Soddisfatto anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Un'ottima notizia per lo sport ligure: la Sampdoria proseguirà il suo percorso con la squadra Women. Poter contare su un settore femminile di così alto valore - prosegue il governatore - è motivo di orgoglio, pertanto apprezziamo gli sforzi fatti dalla nuova società che ha ascoltato l'appello di Regione Liguria di non interrompere il sogno di tanti tifosi e appassionati, ma anche di atlete e staff tecnico. La Liguria si conferma protagonista dello sport italiano anche nel calcio femminile e auspichiamo che questo nuovo inizio, arrivato dopo alcuni giorni di incertezza, possa ispirare tante giovani a intraprendere un percorso agonistico a Genova. In attesa di poter organizzare al più presto un incontro in Regione, facciamo un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni sui campi della Serie A".

"Le ragazze della Sampdoria Women sono un’eccellenza sportiva dell’intera regione e con grande orgoglio rappresenteranno ancora Genova e la Liguria nella massima serie del calcio italiano - aggiunge l’assessore allo Sport e Pari opportunità Simona Ferro -. Un diverso epilogo avrebbe vanificato i meriti sportivi delle calciatrici che l’anno scorso hanno ottenuto con grande sacrificio e abnegazione la salvezza in Serie A, ma soprattutto sarebbe stato un enorme passo indietro nel lungo e tortuoso cammino verso la parità di genere nel calcio italiano".