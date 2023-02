Sampdoria-Bologna 1-2: Sabiri spreca il rigore della vittoria, poi Orsolini gela il Ferraris

Un'altra gara maledetta per la Sampdoria, che esce sconfitta in casa contro il Bologna e rimane lontanissima dalla zona salvezza. In avvio spreca tutto Gabbiadini solo davanti a Skorupski poi la gara si trascina fino al 27' quando l'ex Soriano torna al goal (non segnava dal 14 marzo 2021, ancora contro i blucerchiati) con un tiro dal limite su sviluppi di corner che non lascia scampo ad Audero. Nella ripresa pochi sussulti fino al 68', poi in due minuti l'appuntamento con il destino di Sabiri, appena entrato. L'arbitro concede due calci di rigore per un fallo di Lucumì su Gabbiadini e un tocco di mano di Sosa, il trequartista trasforma il primo agguantando il pari, ma fallisce il secondo che avrebbe regalato il sorpasso. I ragazzi di Stankovic provano a spingere alla ricerca della vittoria, ma all'89' in contropiede Orsolini gela il Ferraris con un gran tiro che si insacca all'incrocio dei pali. Dopo due pareggi una sconfitta, pesantissima.

Sampdoria-Bologna 1-2, la cronaca

Partenza a razzo della Sampdoria con due occasioni, una clamorosa, che capitano a Gabbiadini nei primi cinque minuti: prima Skorupski para un diagonale senza troppe pretese, poi Manolo spreca a tu per tu calciando alto sopra alla traversa. Dopo la fiammatta iniziale calano i ritmi e prende campo il Bologna che prova a farsi vedere dalle parti di Audero con un paio di conclusioni dal limite di Orsolini e Posch, poi è l'ex Soriano a portare in vantaggio i rossoblù con un tiro potente da fuori area che si insacca su sviluppi di corner. L'arbitro inizialmente annulla per un fuorigioco attivo di Schouten, poi torna sui propri passi dopo il consulto del var. Sbanda la formazione di Stankovic che fatica a reagire e a creare occasioni, finale di tempo spezzettato e nervoso fino all'intervallo.

Nella ripresa subito un triplo cambio con Stankovic che ridisegna la Samp togliendo Murillo, Augello e Lammers per inserire Rincon, Murru e Zanoli. Gabbiadini prova la soluzione personale al 50' ma il tiro dalla distanza è assolutamente da dimenticare, la gara rimane nervosa e pochi sono i sussulti fino al 68', poi succede di tutto in un paio di minuti. Lucumì cintura Gabbiadini in area e l'arbitro concede un calcio di rigore che Sabiri trasforma pochi secondi dopo essere entrato al posto di Cuisance. Passano due minuti e Sosa tocca di mano in area ed è ancora penalty, questa volta però Skorupski intuisce e respinge la trasformazione del marocchino. Non demorde la Sampdoria che al 73' ci prova ancora dalla distanza con Sabiri, palla deviata in corner. Finale incandescente, esordio di Jesé, Bologna pericolosissimo all'88' con un sinistro sul secondo palo di Orsolini che si spegne sul fondo, prova a spingere la formazione di Stankovic, ma all'89' arriva l'ennesima doccia gelata con un contropiede veloce di Moro e l'eurogol di Orsolini che toglie le ragnatele dal sette e fissa il 2-1. Anche questo viene convalidato dopo un lungo consulto con il var, poi non bastano cinque minuti di recupero per riacciuffare il pareggio.

Tabellino e voti Sampdoria-Bologna 1-2

Reti: 27' Soriano, 67' Sabiri (rig.), 89' Orsolini

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6; Amione 5.5, Nuytinck 6.5, Murillo 6 (46' Rincon 6); Leris 5, Winks 6.5, Cuisance 5.5 (65' Sabiri 6), Augello 5+ (46' Murru 4.5); Djuricic 4; Gabbiadini 5.5 (78' Jesé sv), Lammers 5 (46' Zanoli 6.5). All. Stankovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 6.5 (39' Kyriakopoulos 6), Sosa 5, Lucumì 5, Cambiaso 6; Dominguez 5.5 (80' Moro 6.5), Schouten 6 (80' Medel sv); Orsolini 7, Ferguson 6.5, Soriano 7 (65' Aebischer 6) ; Barrow 6 (80' Raimondo sv). All. Motta.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Note: ammoniti Amione, Djuricic, Rincon, Lucumì. Al 70' Skorupski para un rigore a Sabiri.