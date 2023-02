Sampdoria: pagamento stipendi avviato, fondamentale per evitare penalizzazioni

Sospiro di sollievo per la Sampdoria. Grazie alla disponibilità dei singoli tesserati, calciatori e staff, e al lavoro svolto dal consiglio di amministrazione, la società ha potuto effettuare il pagamento degli stipendi entro il 16 febbraio, data fondamentale per evitare una penalizzazione di due punti che avrebbe compromesso ulteriormente la corsa verso una difficile salvezza. Si tratta dei mesi di ottobre e novembre mentre quello di dicembre, è stato trasformato in un bonus legato al mantenimento della categoria. Si attende solo il comunicato ufficiale.

Nel frattempo la squadra, dopo il buon punto guadagnato contro l'Inter seconda in classifica, si sta preparando a un match fondamentale per il proseguo di stagione. Sabato 18 febbraio alle ore 15 si gioca infatti Sampdoria-Bologna allo stadio Luigi Ferraris, conta solo vincere sperando di ridurre il gap (attualmente di 8 punti) dallo Spezia quartultimo, a sua volta impegnato nel match contro la Juventus. In mezzo c'è anche il Verona che ha cominciato a macinare punti, +6 sulla Samp, nel fine settimana giocherà contro la Roma. Lontana, almeno dai ragazzi di Stankovic, la Salernitana (10 punti) che ha appena esonerato Nicola per puntare su Paulo Sosa, ex tecnico tra le altre di Fiorentina, Bordeaux e Flamengo.

Giovedì 16 febbraio la squadra si è allenata al mattino a Bogliasco, assenti i lungodegenti Andrea Conti e Ignacio Pussetto, impegnati nei rispettivi iter di recupero, mentre Koray Günter ha svolto un allenamento personalizzato. Venerdì è in programma la rifinitura pomeridiana. Sul fronte del mercato, rimane aperto infatti quello degli svincolati attraverso il quale è stato tesserato Jesè Rodriguez, potrebbe arrivare l'ex Bologna, Spal e Bari Marios Oikonomou, un difensore centrale.