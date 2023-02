Sampdoria-Inter 0-0: cuore e grinta, i nerazzurri non passano

Orgoglio, grinta e cuore. I blucerchiati sfoderano un'altra grande prestazione e fermano sullo 0-0 l'Inter seconda in classifica. La squadra di Stankovic scende in campo concentrata e gioca la sua partita senza timori reverenziali, il punto fa morale anche se la classifica rimane deficitaria. Può comunque essere un buon punto di partenza per provare a costruire una rimonta, con lo spirito mostrato nelle ultime settimane i blucerchiati possono provare a dire la loro con avversarie più abbordabili.

Sampdoria-Inter 0-0, la cronaca

Buon primo tempo della Sampdoria che, con determinazione, cattiveria e grinta, riesce a contenere le sfuriate dell'Inter. La formazione nerazzura parte forte e ci prova subito con tre tiri nei primi 4 minuti: Audero in due tempi mette in corner un tiro di Lukaku, botta fuori misura di Mkitharyan e tiro centrale di Lautaro Martinez che non impensierisce Emil. I blucerchiati indossano l'elmetto e resistono, provando a pungere in contropiede al 19' con un tiro di Cuisance dalla distanza. L'Inter replica al 19' con un'azione manovrata in area. Cicca il pallone Lautaro Martinez da buona posizione, poi Darmian spara alto. Ci prova anche l'ex Skriniar con un tiro potente che si spegne sul fondo al 28', poi al 32' è la Sampdoria a rendersi pericolosa. Bella l'azione sull'asse Gabbiadini-Zanoli, cross in mezzo per il tacco di Lammers sul primo palo, attento il portiere avversario che blocca. Nel quarto d'ora finale predominio territoriale nerazzurro, ma senza grosse occasioni: unico brivido, al 37', un colpo di testa di Gosens che termina fuori.

Nella ripresa subito una gran chiusura di Murillo su Lautaro, poi grande ripartenza blucerchiata al 50', Lammers suggerisce per Gabbiadini che in diagonale non trova però la porta. L'Inter fa la partita, ma i ragazzi di Stankovic lottano su ogni pallone e al 58' ci provano ancora con Gabbiadini che, di testa da corner, manda fuori di pochissimo. Gara vibrante; passano 30 secondi e Dimarco spaventa Audero con una conclusione che termina sull'esterno della rete. Al 64' Sabiri tenta la magia dalla distanza, palla deviata in angolo, al 67' tacco delizioso di Djuricic in area e grande chiusura di Mkitharyan, in anticipo su Gabbiadini. L'Inter tiene in mano il pallino del gioco, ma non riesce a sfondare. Al 77' Calhanoglu trova la parata a terra di Audero, un minuto dopo Dimarco alza troppo una punizione insidiosa, ancora Calhanoglu pericoloso all'82' con un tiro che esce di pochissimo. Assedio finale nerazzurro, bordata di Acerbi al 92' deviata in corner da Audero, brivido al 94' con Lautaro in area che commette fallo. Triplice fischio e gioia blucerchiata con i giocatori sotto la Sud, ancora una volta commovente per 90 minuti e oltre.

Tabellino e voti Sampdoria-Inter 0-0

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 7; Murillo 7, Nuytinck 7, Amione 6.5; Zanoli 6.5 (84' Paoletti sv), Cuisance 6 (58' Sabiri 6), Winks 6.5, Augello 6; Djuricic 5.5 (71' Rincon 6); Lammers 6 (84' Quagliarella sv), Gabbiadini 5.5 (71' Murru 6). All. Stankovic.

Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6, Acerbi 6.5, De Vrji 6.5; Darmian 6 (65' Dumfries 5.5), Mkitharyan 6 (89' Carboni sv), Barella 5.5 (65' Brozovic 6), Calhanoglu 6.5, Gosens 5.5 (46' Dimarco 6.5); Lukaku 5 (65' Dzeko 5), Lautaro 5. All. Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note: ammoniti Nuytinck, Lautaro Martinez, Amione e Lammers.