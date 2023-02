Sampdoria, nuovo acquisto ufficiale: per la difesa c'è Oikonomou

Ufficiale un nuovo acquisto in casa Sampdoria, dal mercato svincolati (che rimane aperto) dopo Jesé arriva anche il difensore greco Marios Oikonomou che va a rinforzare un reparto arretrato numericamente molto povero dopo la partenza di Colley e l'infortunio di Gunter.

Classe 1992,Oikonomou ha vestito in Italia le maglie di Cagliari (1 presenza nel 2013/14), Bologna (75 presenze e 4 gol tra 2014 e 2017), Spal ( 4 presenze nel 2017) e Bari (3 partite nel 2018). Dopo il ritorno in Grecia (63 presenze e 4 goal con l'Aek tra 2018 e 2020) e una parentesi in Danimarca con la maglia del Copenaghen (20 gare tra 2020 e 2022) è rimasto senza squadra. Si è legato alla Sampdoria e cerca rilancio, è un difensore centrale.

Nel frattempo la squadra di Stankovic si prepara alla sfida fondamentale contro il Bologna: calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 18 febbraio 2023 allo stadio Luigi Ferraris (a questo link le probabili formazioni). Stankovic ha parlato del match: "Siamo adulti, grandi, responsabili e sappiamo che ogni partita è importante. Non carichiamoci di inutili pressioni perché sappiamo da soli che ogni sfida vale tanto. Dal 4 gennaio abbiamo messo in pratica un lavoro che è in netta crescita: dobbiamo “soltanto” segnare, ma siamo sulla strada giusta. Ci servono il gol e la vittoria".