Sampdoria-Bologna 1-2, le pagelle: Djuricic fantasma, basta Murru e Leris

Niente da fare per la Sampdoria, il Bologna vince al Luigi Ferraris 2-1 e affossa ancora di più la squadra di Stankovic, distante dalla zona salvezza. Gara maledetta, perché si decide, di fatto, in due minuti. Ma andiamo con ordine. La prima grande occasione è blucerchiata con Gabbiadini lanciato a tu per tu con Skorupski che spreca malamente calciando alto, forse cercava lo scavetto, ma fallisce completamente con un tiro fuori misura. Gara spezzettata e nervosa che si spacca al 27' quando l'ex Soriano su sviluppi di calcio d'angolo trova un tiro dal limite che non lascia scampo ad Audero. Non esulta, ma la pillola statistica è clamorosa. Non segnava dal 14 marzo 2021, e anche in quella circostanza trovò il goal proprio contro la sua ex squadra.

La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo, poi tra 68' e 70' arriva la chiave di volta del match. Lucumì abbraccia Gabbiadini in area e dal dischetto Sabiri trova il pareggio, passano solo un paio di minuti e l'arbitro concede un altro penalty, questa volta per un tocco di mano di Sosa. Ancora Sabiri dal dischetto, ma questa volta il marocchino trova la respinta di Skorupski, anche sulla ribattuta. Assalto disordinato con la formazione di Stankovic che comunque prova a non demoralizzarsi e a vincere il match, in contropiede però si aprono ampi spazi: Orsolini prende la mira all'88' spaventando Audero, poi fissa il 2-1 all'89' con un tiro che toglie le ragnatele dal sette. Samp all'inferno.

