Sampdoria-Bologna 1-2, le pagelle: D'Aversa sbaglia i cambi, l'attacco non incide

Contro il Bologna arriva la terza sconfitta consecutiva e la classifica piange con il terzultimo posto insieme al Genoa. Primo tempo a reti bianche con i blucerchiati pericolosi con Ekdal, Askildsen e Caputo (un palo e due grandi parate del portiere avversario), poi la doccia fredda a inizio ripresa con il vantaggio rossoblù firmato subito da Svanberg. Il goal taglia le gambe ad Audero e compagni, il pareggio di Thorsby a 13 minuti dalla fine è solo un'illusione, perché un minuto dopo Arnautovic riporta avanti i felsinei e la gara, di fatto, finisce con la Samp che spinge, ma senza creare grosse occasioni. Nel finale Audero miracoloso su Skov Olsen a evitare l'1-3.

VIDEO | Sampdoria-Bologna 1-2: goal e highlights

Non è mancata la reazione rispetto al disastro di Torino, ma gli episodi non sono stati dalla parte di D'Aversa, parso però in grande confusione. Discutibili i cambi, Quagliarella rimane in panchina (non è al meglio, ma poteva essere utile sul piano del carattere, magari solo per l'assalto finale?) mentre Askildsen tra i più positivi viene tolto al 69' per fare spazio al giovane Ciervo. Dubbi anche nel finale con i blucerchiati alla ricerca della rimonta: fuori i due esterni Augello e Bereszynski e dentro Murru e Dragusin.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.