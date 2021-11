VIDEO | Sampdoria-Bologna 1-2: non basta Thorsby, D'Aversa in bilico

Notte fonda in casa Sampdoria. Contro il Bologna arriva la terza sconfitta consecutiva e la classifica ora piange con il terzultimo posto insieme al Genoa. Trema D'Aversa, che rischia l'esonero. Primo tempo a reti bianche con i blucerchiati pericolosissimi con Ekdal, Askildsen e Caputo (un palo e due grandi parate del portiere avversario), poi la doccia fredda a inizio ripresa con il vantaggio rossoblù firmato subito da Svanberg. Il goal taglia le gambe ad Audero e compagni, ma il goal di Thorsby a 13 minuti dalla fine è solo un'illusione, perché un minuto dopo Arnautovic riporta avanti i felsinei e la gara, di fatto, finisce con la Samp che spinge, ma senza creare grosse occasioni. Nel finale Audero miracoloso su Skov Olsen a evitare l'1-3.

Sampdoria-Bologna 1-2, la cronaca

Fasi di studio, poi grande occasione blucerchiata al 12' su sviluppi di angolo: incornata di Ekdal e gran parata di Skorupski. Spingono i ragazzi di D'Aversa che un minuto dopo colpiscono un palo clamoroso con un gran destro di Askildsen. Il Bologna non sta a guardare e replica al 19' con un contropiede innescato da Barrow, palla ad Arnautovic che a tu per tu con Audero trova la grande deviazione in angolo del portiere. Da corner palla a Theate e conclusione di poco alta sulla traversa. Ritmi alti e gara vibrante al Ferraris, al 22' ci prova Candreva da dentro l'area, tiro potente che termina però sul fondo, poi è la volta di Caputo con una progressione e un tiro insidioso smanacciato alla grande da Skorupski. La risposta del Bologna arriva intorno al 37' con l'incursione di Soriano dalla sinistra e la gran chiusura di Yoshida a sventare la minaccia, ancora brivido al 45' con lo stesso Soriano che, controllato da Colley, conclude e supera Audero: bravissimo Askildesn a salvare sulla linea.

Nella ripresa gelo sul Ferraris perché dopo nemmeno due minuti passano in vantaggio i ragazzi di Mihajlovic con Svanberg che da dentro l'area buca Audero. 0-1 dal sapore di beffa dopo un ottimo primo tempo e i blucerchiati faticano a reagire e rischiano grosso al 62' quando è ancora decisivo Audero su un insidioso tiro a giro di Barrow. La Samp sbanda, ma rimane in partita e al 69' va vicinissima al pareggio con un diagonale di Augello che sfiora il palo lontano, ancora blucerchiati pericolosi al 72' con un pallone di Candreva che Yoshida col piedone non riesce a deviare in fondo al sacco. Questione di millimetri, ma la Sampdoria è sul pezzo e al 77' riagguanta il match con la zampata di Thorsby dopo una punizione calciata dal solito Candreva; nemmeno il tempo di esultare e il Bologna torna in vantaggio con un colpo di testa sottoporta di Arnautovic con l'arbitro che inizialmente annulla e poi convalida con l'ausilio del var. Spingono i ragazzi di D'Aversa, ma senza grosse occasioni da goal per pareggiare e all'88' Audero compie un vero e proprio miracolo su Skov Olsen, assedio finale nei cinque minuti di recupero

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2 | TABELLINO E VOTI

RETI: 47' Svanberg, 77' Thorsby, 78' Arnautovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 7; Bereszynski 6 (84' Dragusin sv), Colley 5.5 (72' Chabot sv), Yoshida 6.5, Augello 5 (84' Murru sv); Thorsby 6.5, Ekdal 5.5, Askildsen 6.5 (69' Ciervo 6), Candreva 6.5; Caputo 5.5, Gabbiadini 5 (69' Torregrossa 5.5). All. D'Aversa.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 7; Soumaoro 6.5, Medel 6, Theate 6.5; De Silvestri 6 (46' Skov Olsen 6.5), Svanberg 7, Dominguez 6, Hickey 5; Soriano 6.5 (84' Mbaye sv), Barrow 6.5 (76' Sansone 6); Arnautovic 7 (90' Van Hooijdonk sv). All. Mihajlovic.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: ammoniti Hickey, Gabbiadini, Colley, Ekdal, Murru.