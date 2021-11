Sampdoria, Ihattaren pensa all'addio al calcio a soli 19 anni

La telenovela Ihattaren non è terminata. Il centrocampista olandese arrivato alla Sampdoria in prestito dalla Juventus nell'ultima sessione di mercato, dopo aver lasciato Genova senza preavviso lo scorso 12 ottobre, starebbe pensando di lasciare il calcio a soli 19 anni.

Ihattaren, talento classe 2002, era arrivato a Genova in condizioni fisiche non ottimali e non ha mai esordito con la maglia blucerchiata. Dopo un paio di mesi è partito in direzione Utrecht (sua città natale) facendo perdere le proprie tracce. Secondo i media olandesi, dopo aver fatto sapere di non avere nessuna intenzione di tornare in Italia, starebbe anche pensando a dare l'addio al calcio giocato. Alla base della decisione alcune problematiche personali che proseguono dal 2019, anno in cui perse il padre.

Nonostante mezzi tecnici importanti (in Olanda, e non solo, era considerato uno dei maggiori talenti in grado di esplodere nei prossimi anni) la sua parabola sembrerebbe già arrivata al capolinea. Salvo nuovi colpi di scena.