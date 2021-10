VIDEO | Torino-Sampdoria 3-0: notte fonda blucerchiata, D'Aversa trema

Notte fonda blucerchiata. Il Torino vince 3-0 contro una bruttissima Samp, primo tempo privo di guizzi o quasi, con i granata avanti grazie al classico goal dell'ex di Praet. Nella ripresa la reazione dei ragazzi di D'Aversa dura cinque minuti, poi al primo affondo raddoppia Singo e la gara praticamente si conclude al 66' con il cartellino rosso di Silva che rende vane le speranze di rimonta. Il goal del 3-0 di Belotti arriva in pieno recupero, dopo diverse occasioni sprecate dai granata.

Torino-Sampdoria 3-0, la cronaca

Schieramento molto coperto per D'Aversa che davanti si affida al solo Quagliarella, difesa a tre che diventa anche a cinque in fase di copertura, ma dopo 16 minuti di nulla passa in vantaggio, al primo affondo, il Torino. Scambio tra Linetty e Sanabria, la palla torna al polacco che dal fondo la rimette a centro area per Praet: il primo tentativo del belga trova l'efficace opposizione di Chabot in scivolata, al secondo però l'ex buca Audero.

Partenza in salita, e non è una novità, per i blucerchiati, che faticano a reagire e si affacciano dalle parti di Milinkovic Savic solo al 30' con un'uscita avventata del portiere serbo che favorisce il colpo di testa (senza fortuna) di Thorsby. Timidi segnali blucerchiati e prima vera azione offensiva al 36' con Bereszynski che apre per l'inserimento di Candreva cross in mezzo con il norvegese che mette sul fondo di testa scatenando la rabbia di Quagliarella, tutto solo sul secondo palo pronto a colpire. Sembra essersi svegliata la Samp ed è ancora Thorsby a rendersi pericoloso al 38' con una bella girata intercettata da Djidji; sul capovolgimento di fronte rischiano però i blucerchiati, bravo Yoshida a mettere in corner sul tentativo di incornata di Sanabria.

Dopo un primo tempo negativo anche sul piano dell'atteggiamento la Sampdoria sembra scendere in campo nella ripresa con più determinazione, è però un fuoco di paglia perché dopo cinque minuti di forcing subisce il 2-0 al primo contropiede con Singo che buca Audero sul primo palo. Il gol taglia le gambe ai blucerchiati che sbandano e rischiano il tracollo, Belotti prima e Linetty poi calciano alto da buona posizione tra 57' e 59', poi Vojvoda spara a lato, ancora in contropiede, al 64'. Perde la testa Adrien Silva che al 66' lascia i suoi compagni in dieci uomini mandando platealmente a quel paese il direttore di gara dopo un fallo, nonostante l'uomo in meno ci prova la Samp con una gran giocata di Gabbiadini in area, Milinkovic Savic para però a terra e sul capovolgimento di fronte sfiora il tris Belotti, palla sul palo e poi salvataggio di Chabot. Ancora pericolosi gli uomini di Juric al 79' con un tiro di Pobega che finisce sull'esterno della rete, l'ultimo guizzo della Samp è racchiuso in una bella giocata di Ciervo che libera Gabbiadini al tiro al 90', respinge Milinkovic, ma l'arbitro fischia poi l'offside, fuorigioco fischiato dall'arbitro anche al 91' per annullare il 3-0 di Verdi. Il terzo goal alla fine arriva comunque e porta la firma di Belotti, che torna al goal contro la sua vittima preferita in Serie A: nono goal in quindici partite contro i blucerchiati.

Torino-Sampdoria 3-0 | Tabellino e voti

RETI: 16' Praet, 50' Singo, 93' Belotti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Djidji 6.5, Bremer 6.5, Buongiorno 6.5; Singo 6.5 (51' Vojvoda 6), Lukic 6.5, Pobega 7, Aina 6.5 (86' Rodriguez sv); Praet 7 (76' Rincon 6), Linetty 7 (86' Verdi sv); Sanabria 6 (51' Belotti 6.5). All. Juric.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero 5; Dragusin 5 (81' Colley sv), Yoshida 5.5, Chabot 5.5; Bereszynski 5.5 (68' Askildsen 5, 81' Ciervo sv), Adrien Silva 4, Ekdal 5.5 (54' Gabbiadini 6), Thorsby 6, Augello 5.5; Candreva 6; Quagliarella 5.5 (54' Caputo 5.5). All. D'Aversa.

ARBITRO: Fourneau di Roma.

NOTE: ammoniti Bremer, Pobega, Dragusin, Askildsen, Chabot, Candreva. Al 66' espulso Adrien Silva per proteste