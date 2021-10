VIDEO | Sampdoria-Spezia 2-1: derby blucerchiato nel segno di Candreva

Vittoria fondamentale per la Sampdoria che si aggiudica il derby ligure con lo Spezia e compie un bel balzo in classifica salendo a quota 9 punti in classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione. Ottima prestazione dei blucerchiati che chiudono di fatto la gara già al 36' grazie a Candreva che prima propizia l'autogol di Gyasi e poi raddoppia su assist di Gabbiadini, la squadra di D'Aversa blinda la difesa e non concede praticamente nulla fino al 94' quando sul triplice fischio Verde fissa il 2-1, da segnalare anche una traversa di Bereszynski al 74'.

Sampdoria-Spezia 2-1, la cronaca

La prima occasione è dello spezia con Gyasi (12') Audero non si fa sorprendere e tre minuti dopo la Sampdoria passa in vantaggio con una punizione di Candreva deviata di testa proprio dall'italo-ghanese. Tegola Verre al 19', al suo posto entra Dragusin, i blucerchiati spingono e ci provano con Caputo (32', palla che sfiora il palo), poi è ancora Candreva il protagonista: assist al bacio di Gabbiadini e destro al volo che non lascia scampo a Provedel al 36'. Nel finale di tempo controllano i ragazzi di D'Aversa.

Nella ripresa la gara si innervosisce, ma i blucerchiati riescono a tenere a freno l'esuberanza dello Spezia e non concedono praticamente nulla se si escludono un paio di tiri dalla distanza di Maggiore e Verde che tra 65' e 71' non creano problemi ad Audero. Occasionissima per il 3-0 al 74' con un tiro di Bereszynski che si stampa sulla traversa a tu per tu con Provedel. La gara si trascina fino al 94' quando Verde, proprio un istante prima del triplice fischio, trova uno spiraglio per il 2-1.

Sampdoria-Spezia 2-1 | Tabellino e voti

Reti: 15' Gyasi (aut.), 36' Candreva, 94' Verde

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Colley 7, Yoshida 6.5, Augello 6.5; Candreva 7.5 (86' Ferrari sv), Adrien Silva 6.5, Verre 6 (20' Dragusin 6), Askildsen 6; Gabbiadini 7 (69' Chabot 6), Caputo 6 (86' Quagliarella sv). All. D'Aversa.

Spezia (4-2-3-1): Provedel 6; Ferrer 5.5, Hristov 5, Nikolaou 5.5, Bastoni 6; Kovalenko 5.5, Maggiore 6; Strelec 6, Salcedo 5.5 (78' Podgoreanu sv), Gyasi 5 (59' Verde 6.5); Antiste 5 (59' Nzola 6). All. Thiago Motta.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Note: ammoniti Colley, Hristov, Bereszynski, Candreva