Torino-Sampdoria 3-0, le pagelle: follia Adrien Silva, Audero ancora colpevole

Sconfitta pesante per la Sampdoria, che perde 3-0 a Torino al termine di una gara priva di personalità e occasioni. Nel primo tempo i granata passano al primo affondo al 16' con Praet, poi timida reazione blucerchiata, ma senza occasioni clamorose per il pareggio. Nella ripresa dopo cinque minuti di forcing raddoppia la formazione di Juric con Singo e la gara praticamente si chiude con l'espulsione di Adrien Silva al 66'. Nel finale arriva anche il terzo goal di Belotti.

VIDEO | Torino-Sampdoria 3-0: goal e highlights

Difficile salvare qualcuno in una Samp davvero in grande difficoltà, tra i meno peggio Candreva e Gabbiadini mentre la palma del peggiore in campo spetta sicuramente a Silva, cartellino rosso che non ti aspetti, per come è arrivato, da un giocatore della sua esperienza. Male tutta la difesa con Audero che sbaglia ancora e conferma una prima parte di stagione da dimenticare.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.