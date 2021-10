VIDEO | Sampdoria-Atalanta 1-3: Caputo illude, Zapata e Ilicic firmano la rimonta

La Sampdoria si illude, tiene testa all'Atalanta, ma alla fine esce sconfitta davanti ai propri tifosi. Testa già alla giornata di sabato perché, dopo il turno infrasettimanale, i ragazzi di D'Aversa sono attesi dall'importante match esterno contro il Torino.

La cronaca di Sampdoria-Atalanta 1-3

Parte forte l'Atalanta con i tentativi di Zapata e Maehele, ma passa in vantaggio la Sampdoria con Caputo che riceve palla da Throsby, scatta sul filo del fuorigioco e supera Musso in diagonale. Entusiasmo al Ferraris, ma è un fuoco di paglia. Zapata fa valere la più classica delle leggi dell'ex ribaltando tutto in una decina di minutI: al 17' buca un incerto Audero con la complicità di Askildsen e tre minuti dopo, ancora di testa e ancora su assist di Zappacosta, ribalta tutto. Occasionissima per il pareggio blucerchiato al 35' con Gabbiadini che libera Caputo e la grande parata di Musso a tu per tu.

Nella ripresa ci prova subito Caputo con un tiro che si spegne sull'esterno della rete, poi regge la Samp che ha il merito di rimanere in partita fino alla fine, pur senza creare occasioni clamorose (tentativo di Ciervo alto e poco altro), nel finale l'Atalanta in contropiede si crea le occasioni per chiuderla: para Audero su Zapata all'84', poi Dragusin chiude alla grande su Piccoli, ma alla fine Ilicic si inventa il goal del 3-1 lasciando sul posto Yoshida e scaricando la palla sotto la traversa sul palo lontano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sampdoria-Atalanta 1-3 tabellino e voti

RETI: 10' Caputo, 17' Askildsen (aut.), 20' Zapata, 95' Ilicic

SAMPDORIA (4-3-3): Audero 5; Dragusin 6.5, Yoshida 5, Colley 5.5 (65' Ciervo 6), Murru 5 (57' Chabot 6.5); Thorsby 6 , Silva 6 (85' Torregrossa), Askildsen 5 (85' Ekdal sv); Candreva 6, Caputo 6.5, Gabbiadini 5.5 (65' Quagliarella 6). All. D'Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6.5; Lovato 6.5, Palomino 5.5 (46' Scalvini 6), De Roon 6; Zappacosta 7 (78' Pezzella sv), Freuler 6, Koopmeiners 6.5, Maehle 6; Pasalic 6 (59' Ilicic 7.5); Malinovskyi 6 (78' Miranchuk sv), Zapata 7.5 (87' Piccoli sv). All. Gasperini (squalificato, in panchina Gritti).

ARBITRO: Prontera di Bologna.

NOTE: ammoniti Palomino, Thorsby, Askildsen, Colley, Ilicic, Chabot, Freuler