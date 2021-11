VIDEO | Sampdoria-Bologna 1-2: non basta Thorsby, D'Aversa in bilico

Notte fonda in casa Sampdoria. Contro il Bologna arriva la terza sconfitta consecutiva e la classifica ora piange con il terzultimo posto insieme al Genoa. Trema D'Aversa, che rischia l'esonero. Primo tempo a reti bianche con i blucerchiati pericolosissimi con Ekdal, Askildsen e Caputo (un palo e due grandi parate del portiere avversario), poi la doccia fredda a inizio ripresa con il vantaggio rossoblù firmato subito da Svanberg. Il goal taglia le gambe ad Audero e compagni, ma il goal di Thorsby a 13 minuti dalla fine è solo un'illusione, perché un minuto dopo Arnautovic riporta avanti i felsinei e la gara, di fatto, finisce con la Samp che spinge, ma senza creare grosse occasioni. Nel finale Audero miracoloso su Skov Olsen a evitare l'1-3.

Sampdoria-Bologna 1-2, la cronaca

Fasi di studio, poi grande occasione blucerchiata al 12' su sviluppi di angolo: incornata di Ekdal e gran parata di Skorupski. Spingono i ragazzi di D'Aversa che un minuto dopo colpiscono un palo clamoroso con un gran destro di Askildsen. Il Bologna non sta a guardare e replica al 19' con un contropiede innescato da Barrow, palla ad Arnautovic che a tu per tu con Audero trova la grande deviazione in angolo del portiere. Da corner palla a Theate e conclusione di poco alta sulla traversa. Ritmi alti e gara vibrante al Ferraris, al 22' ci prova Candreva da dentro l'area, tiro potente che termina però sul fondo, poi è la volta di Caputo con una progressione e un tiro insidioso smanacciato alla grande da Skorupski. La risposta del Bologna arriva intorno al 37' con l'incursione di Soriano dalla sinistra e la gran chiusura di Yoshida a sventare la minaccia, ancora brivido al 45' con lo stesso Soriano che, controllato da Colley, conclude e supera Audero: bravissimo Askildesn a salvare sulla linea.

Nella ripresa gelo sul Ferraris perché dopo nemmeno due minuti passano in vantaggio i ragazzi di Mihajlovic con Svanberg che da dentro l'area buca Audero. 0-1 dal sapore di beffa dopo un ottimo primo tempo e i blucerchiati faticano a reagire e rischiano grosso al 62' quando è ancora decisivo Audero su un insidioso tiro a giro di Barrow. La Samp sbanda, ma rimane in partita e al 69' va vicinissima al pareggio con un diagonale di Augello che sfiora il palo lontano, ancora blucerchiati pericolosi al 72' con un pallone di Candreva che Yoshida col piedone non riesce a deviare in fondo al sacco. Questione di millimetri, ma la Sampdoria è sul pezzo e al 77' riagguanta il match con la zampata di Thorsby dopo una punizione calciata dal solito Candreva; nemmeno il tempo di esultare e il Bologna torna in vantaggio con un colpo di testa sottoporta di Arnautovic con l'arbitro che inizialmente annulla e poi convalida con l'ausilio del var. Spingono i ragazzi di D'Aversa, ma senza grosse occasioni da goal per pareggiare e all'88' Audero compie un vero e proprio miracolo su Skov Olsen, assedio finale nei cinque minuti di recupero

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2 | TABELLINO E VOTI

RETI: 47' Svanberg, 77' Thorsby, 78' Arnautovic

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 7; Bereszynski 6 (84' Dragusin sv), Colley 5.5 (72' Chabot sv), Yoshida 6.5, Augello 5 (84' Murru sv); Thorsby 6.5, Ekdal 5.5, Askildsen 6.5 (69' Ciervo 6), Candreva 6.5; Caputo 5.5, Gabbiadini 5 (69' Torregrossa 5.5). All. D'Aversa.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 7; Soumaoro 6.5, Medel 6, Theate 6.5; De Silvestri 6 (46' Skov Olsen 6.5), Svanberg 7, Dominguez 6, Hickey 5; Soriano 6.5 (84' Mbaye sv), Barrow 6.5 (76' Sansone 6); Arnautovic 7 (90' Van Hooijdonk sv). All. Mihajlovic.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

NOTE: ammoniti Hickey, Gabbiadini, Colley, Ekdal, Murru.