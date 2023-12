Sampdoria-Bari, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Marino

Dopo l'incredibile sconfitta contro il FeralpiSalò la Sampdoria torna in campo nella serata di martedì 26 dicembre 2023 per la gara contro il Bari. Calcio d'inizio alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris in un match fondamentale per consolidare la classifica prima della pausa. Si tratta infatti dell'ultima gara del 2023, poi il girone di ritorno inizierà il 14 gennaio alle ore 16:15 contro il Venezia. Le scelte di Pirlo e Marino e le probabili formazioni di Sampdoria-Bari.

Sampdoria-Bari, le scelte di Pirlo

Alle assenze dei soliti Vieira, Pedrola, Borini e Barreca, si aggiunge quella dello squalificato Kasami, fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso contro il FeralpiSalò. Pochi dubbi in difesa con Stankovic in porta e linea a quattro con Depaoli, Gonzalez, Ghilardi e Murru, i problemi sono a centrocampo. Benedetti, appena rientrato da un lungo infortunio, potrebbe essere lanciato dal primo minuto con Yepes e Giordano, l'alternativa è Ricci, che non ha però mai convinto troppo in questo campionato e poi sarebbe il sostituto naturale di Yepes, più che di Kasami. In attacco Esposito e Verre con De Luca terminale offensivo.

Sampdoria-Bari, le scelte di Marino

Il Bari ha gli stessi punti della Sampdoria (che sul campo, però, ne avrebbe due in più ma sconta una penalizzazione) e nelle ultime due partite ha raccolto un solo punto contro Spezia e Cosenza. Marino perde Ricci per squalifica e deve fare i conti con le assenze di Pucino e Koutsoupias oltre a quelle di Diaw e Maiello. Probabile 4-3-3 con Brenno in porta, difesa a quattro con Dorval, Di Cesare, Vicari e Frabotta. A centrocampo Benali, Maita e uno tra Edjouma e Acampora, in attacco Aramu e Sibilli con Nasti, anche se scalpita Achik.

Sampdoria-Bari, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Bendetti, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca. All. Pirlo.

Bari (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Benali, Maita, Edjouma; Aramu, Sibilli, Nasti. All. Marino.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Calcio d'inizio: martedì 26 dicembre 2023, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Bari in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

