Zainetti blucerchiati per Samp-Feralpi, torna la raccolta fondi per la Gigi Ghirotti

Sabato 23 dicembre, in occasione della partita Sampdoria-FeralpiSalò (in programma alle ore 16:15 allo stadio Luigi Ferraris), torna la raccolta benefica del Club Fedelissimi Sampdoriani 1961, in favore dell’Associazione Gigi Ghirotti. Un'iniziativa iniziata nel 2003, nel ricordo di Simona Colombino, tifosissima sampdoriana e colonna portante del Club scomparsa nel dicembre 2002 dopo una lunga malattia all'età di 36 anni.

"Considerato che l'appuntamento manca da due anni - spiegano i Fedelissimi 1961 - abbiamo pensato di recuperare proponendo un articolo più ambizioso e importante, presentato alla nostra festa dello scorso settembre, che ha già raccolto il consenso di tanti tifosi. Si tratta di un splendido zainetto che verrà proposto dalla cifra di 13 euro o 25 nel caso di doppio acquisto".

"Tutto il ricavato - conclude il club - servirà a dare un aiuto concreto a un'associazione meritevole come quella del prof Henriquet e sarà interamente devoluto in loro favore. I pezzi a disposizione saranno poco meno di cinquemila, vi invitiamo a raggiungere lo stadio con largo anticipo".