Sampdoria-FeralpiSalò 2-3, pagelle: follia Kasami, Esposito il migliore

Partita incredibile allo stadio Luigi Ferraris, la FeralpiSalò vince 3-2 in 90 minuti più recupero dove succede veramente di tutto. Ancora una volta è protagonista l'arbitro Pezzuto, già molto contestato dai blucerchiati in occasione della sconfitta di Bolzano contro il Sudtirol. Avvio veemente degli ospiti che scappano via grazie ai goal di Bergonzi e Butic, reagisce la Sampdoria che accorcia le distanze con Esposito e si getta con rabbia in attacco. Al 30' però è ingenuo Kasami, gomitata a un avversario e cartellino rosso dopo l'intervento del var. Nonostante l'uomo in meno i ragazzi di Pirlo attaccano a spron battuto e si rendono pericolosi con Murru e De Luca, poi prima dell'intervallo Stankovic si supera su Butic e Di Molfetta.

Il secondo tempo riparte con la Samp a caccia del pareggio e il goal arriva al 54' dai piedi di Murru, poi De Luca fallisce il ribaltone, complice la grande parata di Pizzignacco. Squadre lunghissime e continui ribaltamenti di fronte, all'81' Zennaro riporta in vantaggio gli ospiti con la deviazione decisiva di Girelli, in pieno recupero ancora il var a gelare il Ferraris. Esposito trova il goal del 3-3, ma l'arbitro annulla dopo il consulto del var. Tra le proteste. Si arresta la corsa verso i playoff, ma è già tempo di voltare pagina perché a Santo Stefano al Ferraris arriva il Bari.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.