Sampdoria-FeralpiSalò 2-3: nel recupero annullato il pari di Esposito

Partita incredibile allo stadio Luigi Ferraris, la FeralpiSalò vince 3-2 in 90 minuti più recupero dove succede veramente di tutto. Ancora una volta è protagonista l'arbitro Pezzuto, già molto contestato dai blucerchiati in occasione della sconfitta di Bolzano contro il Sudtirol. Avvio veemente degli ospiti che scappano via grazie ai goal di Bergonzi e Butic, reagisce la Sampdoria che accorcia le distanze con Esposito e si getta con rabbia in attacco. Al 30' però è ingenuo Kasami, gomitata a un avversario e cartellino rosso dopo l'intervento del var. Nonostante l'uomo in meno i ragazzi di Pirlo attaccano a spron battuto e si rendono pericolosi con Murru e De Luca, poi prima dell'intervallo Stankovic si supera su Butic e Di Molfetta. Il secondo tempo riparte con la Samp a caccia del pareggio e il goal arriva al 54' dai piedi di Murru, poi De Luca fallisce il ribaltone, complice la grande parata di Pizzignacco. Squadre lunghissime e continui ribaltamenti di fronte, all'81' Zennaro riporta in vantaggio gli ospiti con la deviazione decisiva di Girelli, in pieno recupero ancora il var a gelare il Ferraris. Esposito trova il goal del 3-3, ma l'arbitro annulla dopo il consulto del var, tra le proteste.

Sampdoria-FeralpiSalò 2-3, pagelle

Sampdoria-FeralpiSalò 2-3, la cronaca

Avvio complicatissimo per i blucerchiati che si trovano sotto di due goal dopo una ventina di minuti. Al 12' Di Molfetta serve Martella che crossa in area, Bergonzi calcia in porta e Murru salva, al secondo tentativo il giocatore ospite insacca però alle spalle di Stankovic. Reazione racchiusa in un colpo di testa fuori di Gonzalez, poi al 22' raddoppia Butic con un colpo di testa che sorprende i centrali e finisce in fondo al sacco. Gelo al Ferraris e reazione veemente della formazione di Pirlo che accorcia le distanze al 27' con un'azione ben costruita. Verre serve De Luca in area, palla addomesticata e scarico per Esposito che sterza e beffa Pizzignacco con una leggera deviazione di un difensore. Gara riaperta e Samp che si getta in avanti con rabbia, ma al 30' arriva un'altra doccia fredda. Kasami colpisce con una gomitata un avversario e viene espulso dopo l'intervento del var. Ingenuità imperdonabile per un giocatore della sua esperienza. Nonostante l'uomo in meno la Samp continua comunque a spingere e si rende due volte pericolosa: al 33' con una botta di Murru che sfiora il palo e al 37' con un colpo in testa di De Luca dopo un cross al bacio di Giordano. Nel recupero si rivede invece la FeralpiSalò che trova però uno Stankovic miracoloso: doppio intervento decisivo, prima su Butic e poi su Di Molfetta.

Nella ripresa Pirlo toglie Verre e inserisce Benedetti. La Samp prende in mano le redini del gioco e attacca a spron battuto mentre gli avversari si chiudono provando ad agire di rimessa. Al 54' gli sforzi sono premiati perché Murru agguanta il pareggio. Leggerezza di Balestrero sulla pressione di Esposito, esce basso Pizzignacco e De Luca gli va incontro, rimpallo favorevole per Murru che insacca facendo esplodere la gradinata Sud. Partita pirotecnica: al 57' De Luca va vicinissimo al tris con un diagonale respinto con i piedi dal portiere, un minuto dopo Compagnon impegna Stankovic con un rasoterra parato in due tempi. Tra 62' e 68' ancora botta e risposta, questa volta tra Depaoli e Di Molfetta. Squadre lunghe e ribaltamenti di fronte, la Samp ha speso tanto con l'uomo in meno e all'81' è anche sfortunata quando la FeralpiSalò torna in vantaggio con un tiro dalla distanza di Zennaro che, con deviazione decisiva di Girelli, si insacca alle spalle di Stankovic. Finale incandescente con la Sampdoria che trova il goal del pareggio con Esposito, ma ancora una volta il var richiama il direttore di gara al monitor e, tra le proteste, il 3-3 viene cancellato. Nel recupero Pizzignacco si supera su una rovesciata di Depaoli, si arresta la corsa verso la zona playoff.

Sampdoria-FeralpiSalò 2-3, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Sampdoria-FeralpiSalò 2-3, il tabellino

Reti: 12' Bergonzi, 22' Butic, 27' Esposito, 54' Murru, 81' Zennaro

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic 6.5; Depaoli 5, Ghilardi 5, Gonzalez 5.5, Murru 6; Kasami 4, Yepes 6.5 (79' Ricci 5.5), Giordano 6.5 (72' Girelli 5); Verre 5 (46' Benedetti), Esposito 7; De Luca 6 (87' Ntanda sv). All. Pirlo.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6.5; Martella 6.5, Ceppitelli 6, Balestrero 5 (72' Parigini); Felici 6.5 (55' Letizia 6), Di Molfetta 6.5 (72' Zennaro 7), Fiordilino 6, Kourfalidis 6, Bergonzi 7; Butic 7 (55' La Mantia), Compagnon 6. All. Zaffaroni.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Note: ammoniti Ceppitelli, Verre, Butic, Balestrero, La Mantia, Kourfalidis. Al 30' espulso Kasami per gioco scorretto.