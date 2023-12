Reggiana-Sampdoria 1-2, pagelle: finalmente De Luca, super Esposito

La Sampdoria supera 2-1 la Reggiana al Mapei Stadium e compie altri tre passi in direzione della zona playoff. Una gara agraria in avvio, poi i blucerchiati prendono in mano le redini del gioco: doppia occasione per sbloccare il risultato con De Luca e Kasami tra 12' e 34', poi è Stankovic a blindare la porta su Bianco prima del goal del vantaggio. Al 44' corner battuto male dai padroni di casa e ripartenza in velocità, suggerimento perfetto di Esposito per Kasami che controlla e calcia in fondo al sacco in diagonale.

Nella ripresa il radoppio è immediato e porta, finalmente, la firma di De Luca. Ancora Esposito a propiziare la rete con un tiro delizioso che viene smanacciato da Bardi, tap-in di ginocchio del numero 9 che dopo tanta sofferenza urla la sua gioia. La formazione di Pirlo prova a controllare e ci riesce tutto sommato bene fino al 90', poi succede di tutto. Portanova la riapre nel recupero e un minuto dopo La Gumina viene espulso per un doppio giallo eccessivo. Sofferenza finale, ma anche prova di maturità, con la squadra che rimane nella partita e porta a casa tre punti fondamentali.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.